Нижегородка спасла уличного кота от обморожения и теперь ищет ему хозяев

- Доброе утро! Никто не терял кота? - поинтересовалась нижегородка Татьяна Шепелева у своих подписчиков 11 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/688604" frameborder="0"></iframe> Нижегородка спасла уличного кота от обморожения.

Малыш тигрового окраса появился во дворе на Заречной улице, 5 под Новый год. Его кормили всем миром, чем Бог послал. Хвостатому бы домой, в тепло, да кому ж такая ответственность нужна?

- Еще один бедолага, - подумала Татьяна, когда увидела на улице околевшего кота.

Кот ищет ласковых хозяев. Фото: Светлана Анисимова

Но взять к себе не рискнула: дома маленький зоопарк - целых четыре кошки! И каждую надо накормить, на ручках подержать, шерстку расчесать. В общем, дел предостаточно. Тут женщина впала в отчаяние. Только в прошлом году она вылечила и пристроила трех котов, а тут еще один.

- Восьмого января пришлось везти его в «Айболит». Оказалось, что лапки сильно обморожены. Его кастрировали, конечности обработали. Кот крупный, симпатичный, ласковый до умопомрачения. Только никак не наестся. Содержание оплачено до 17 января, а дальше или продлевать «арест», или на улицу, или семья для него найдется. Пишите мне… - прорекламировала найденыша Татьяна.

Гоша обморозил лапки в новогодние праздники. Фото: Светлана Анисимова

Кота назвали Гошей (надо же было как-то обозначить пациента в ветклинике). Сейчас парень в полном порядке, только грустит. Ему бы бегать, прыгать, коготки поточить, а он в стационаре. Женщина уверена: кошкам нужно общение! Однако сближаться с бездомным животным не торопится.

- Я боюсь лишний раз ходить к Гоше, потому что это может закончиться вполне традиционно. Большинство животных, подобранных нами в разные годы, оставались у нас дома. Максимально жило пять котеек! Если возьму пятого, будут бои насмерть, - уверена любительница котов.

Мальчик очень ласковый и постоянно хочет есть. Фото: Татьяна Шепелева

Потенциальных хозяев красавца Гоши ищут в интернете, но результат пока нулевой. Желающих приютить бедное животное не нашлось, однако финансовую поддержку предлагают.

- У меня невелик опыт пристройства. Пока отдавала хорошим знакомым с опытом содержания кошек. Лишь однажды котенка забрала подруга соседки под честное слово, что не выбросят на улицу, - сообщила «Комсомолке» Татьяна. - Потом мне рассказывали, что вырос здоровенный красавец, всеобщий любимец, друг детей и их соратник в шалостях.

Татьяна боится привыкнуть к коту, потому что знает, чем все может кончиться. Фото: Татьяна Шепелева

В общем, отдавать мальчика кому попало не планируется. Слишком велик риск наткнуться на живодеров, о которых то и дело пишут в соцсетях. Так что, отпускать Гошу на улицу или отдать в приют? Этот вопрос оказался сложным для нижегородки.

- Приют далеко не лучший вариант, та же клетка. Боюсь сдаться, боюсь, что кот в итоге окажется у меня. Но ведь невозможно подобрать всех! Это бесконечный процесс. Посмотрите, сколько их на улице… Честно? Постараюсь не думать об этом. Если мне суждено дожить до пенсии, то, скорее всего, стану одной из тех, кого «добрые» люди называют «зоошизой», - заключила женщина.