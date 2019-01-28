2019-01-28T14:56:06+03:00
Происшествия

Обвиняемую в гибели ребенка на пожаре директора турфирмы перевели из СИЗО под домашний арест

Руководитель компании «Галерея Вип-Тур» пробудет под арестом до 1 марта
Кирилл КОТОВ
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Обвиняемую в гибели ребенка на пожаре директора турфирмы перевели из СИЗО под домашний арест. Фото: kp.ruОбвиняемую в гибели ребенка на пожаре директора турфирмы перевели из СИЗО под домашний арест. Фото: kp.ru
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Директору фирмы «Галерея Вип-Тур» Светлане Вахтель, арестованной после гибели 10-летнего мальчика на турбазе в Городецком районе, изменили меру пресечения. Как стало известно «Комсомольской правде – Нижний Новгород», еще 16 января в Нижегородской областном суде прошло заседание, на котором обвиняемой было решено изменить меру пресечения на домашний арест.

Помощник председателя Нижегородского областного суда, государственный советник юстиции РФ 3-го класса Валерий Лазарев в ответ на запрос «Комсомолки» 28 января подтвердил данную информацию.

- Нижегородский областной суд изменил меру пресечения в отношении гр. В. и постановил избрать в качестве меры пресечения домашний арест, вместо заключения под стражу. Арест до 1 марта 2019 года включительно, - говорится в ответе облсуда.

Напомним, что директор фирмы «Галерея Вип-Тур» обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые по неосторожности повлекли смерть человека.

Ранее «Комсомолка» писала, что трагедия произошла в ночь на 2 ноября. В результате пожара один ребенок - 10-летний Кирилл Гергель - погиб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а директор фирмы, организовавшей выезд детей в гостиницу, поместили под арест. 13 ноября обвиняемая на своей странице в Фейсбуке выложила пост, в котором прокомментировала случившееся на базе отдыха.

- Я верю, что причина случившегося будет точно установлена. Прошу подумать о пострадавших, сохранить деликатность и эмоции до выяснения ситуации. Это личная глубокая трагедия многих, а не повод для самовыражения, - призвала директор «Галереи Вип-Тур».

«Комсомолка» ранее отправляла запросы в несколько ведомств по поводу пожара в отеле «ForRest house» в Городецком районе, в результате которого погиб ребёнок. В администрации Городецкого района сообщили, что они не выдавали разрешение на строительство злополучного отеля, принадлежащего ИП Резникова, и соответственно на его ввод в эксплуатацию.

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