Доктор Соль: оздоровительный центр «Соль земли» приглашает нижегородцев на сеансы галотерапии и флоатинга

Насколько актуальны в наше время такие понятия как молодость и здоровье? Ответ утвердительный – актуальны так же, как и во все времена. Но как достичь этого вдали от природы, в условиях мегаполиса, где состояние стресса и загрязненность окружающей среды сопутствуют нам всегда? Лечение солью – древнейший действенный способ исцеления.

В далекие времена соль считалась почти драгоценностью. В самом деле, без золота прожить можно, а без соли – нет. Поэтому в Древнем Риме считали, что соль дороже золота. В античные времена жалованье воинам порой платили солью, а чиновникам выдавали солевой паек. По русскому обычаю, когда дорогим гостям подносят хлеб-соль, тем самым желают им здоровья и благополучия. Солевое лечение применялось издревле для лечения таких болезней, как остеомиелит, холецистит, суставный ревматизм, хронический аппендицит, абсцессы, ревмокардит, нефрит, воспалительные процессы в легких, насморк, головные боли и многих других заболеваний, при которых солевое лечение вызывало оздоровление.

К счастью, в нашем городе есть специализированный центр, использующий соль не только в качестве оздоравливающего микроэлемента, но и как средство омоложения и релаксации. Оздоровительный центр «Соль земли» приглашает Вас на сеансы галотерапии в соляную комнату, а также предлагает малоизвестную в нашей стране, но давно полюбившуюся в Европе спа-процедуру – флоатинг. Давайте рассмотрим чуть подробнее.

Что представляет собой соляная комната (галокамера)? Это помещение, в котором воссоздается микроклимат природных соляных пещер. Стены и пол соляной комнаты покрыты солью, а воздух внутри пещеры принудительно насыщается солевым аэрозолем хлорида натрия. Опираясь на научно доказанный факт о том, что только аэрозоль хлорида натрия безопасен и эффективен и соблюдая влажностно-температурные условия и массовую концентрацию 5-10мгм, создаются параметры схожие с условиями подземных спелеолечебниц. Пациент находится в этой среде и вдыхает частицы распыленной соли, которая, благодаря малому размеру, проникает до уровня мелких бронхов. При этом соль выполняет сразу несколько оздоровительных функций: она оказывает противовоспалительное, иммуностимулирующее, противоаллергическое действие, нормализует осмолярность бронхиального секрета. Врачи рекомендуют регулярно посещать галокамеру детям с ослабленным иммунитетом, людям с заболеваниями ЛОР-органов, бронхиальной астмой, патологиями сердечно-сосудистой системы, кожными заболеваниями. Как видите, спектр довольно широкий.

Доктор Соль: оздоровительный центр «Соль земли» приглашает нижегородцев на сеансы галотерапии и флоатинга

Теперь перейдем к флоатингу. Это совершенно уникальная оздоровительная процедура для профилактики и лечения различных заболеваний, омоложения и релаксации в условиях, моделирующих природный целебный микроклимат Мертвого моря. Во время сеанса вы погружаетесь в капсулу, наполненную сильно концентрированным раствором английской соли. По своему составу эта жидкость близка к околоплодным водам, которые окружают младенца в утробе матери. Камера абсолютно герметична; в ней нет посторонних звуков и света, только тишина и тьма, температура воды равна 36,6 градусам. Вы просто растворитесь в соленой жидкости, перестанете ощущать свое тело и окружающий его воздух, расслабитесь и погрузитесь в состояние абсолютного покоя, почувствуете настоящую невесомость. Данная процедура действует сразу на нескольких уровнях – физическом, эмоциональном и духовном. Человечество еще не придумало более быстрого и эффективного способа глубоко расслабиться и снять стресс, чем флоатинг.

Вот некоторые плюсы регулярного посещения флоат-камеры:

- профилактика и лечение целлюлита

- профилактика варикоза, укрепление стенок сосудов

- улучшение состояния волос и ногтей

- омолаживающий эффект

- повышение общего иммунитета, стрессоустойчивости, выносливости организма

- выведение шлаков и токсинов, похудение

- снятие стресса, синдрома хронической усталости

- болеутоляющее и успокаивающее действие (при артрите, мигрени, болях в спине, переломах)

- ускорение процесса восстановления после травм, снятие мышечного напряжения

- лечение неврозов, нарушений сна, депрессии.

Вот так, лечебные свойства соли помогают нам поддерживать организм в хорошем состоянии и предупреждать болезни. Всю пользу соли вы сможете ощутить на себе в оздоровительном центре «Соль земли» по адресу: Нижний Новгород, ул.Полтавская, 16. Записаться на сеансы можно по тел: 8-999-077-88-98, 8(831) 230-55-15, 8-904-905-51-50.

Всегда помните, что врачи лечат болезни, а здоровье нужно сохранять самому!

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