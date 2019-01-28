2019-01-28T14:09:16+03:00
Общество

Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных

Тех, кто планирует вступить в брак в этом году, ожидают скидки
Эльвира ОСИПОВА
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Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленныхРесторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных
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День святого Валентина – самый романтичный из праздников. Это повод порадовать вторую половинку и ещё раз напомнить ей о своих чувствах, сделать подарок и признаться в любви дорогому человеку.

14 февраля ресторан "Белинский" приглашает всех влюбленных отметить этот замечательный праздник вместе с нами.

Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных

Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных

Особым подарком для влюбленных пар, планирующих оформить свои отношения в 2019 году станет скидка в 30% на меню Аля-карт и Теппан-яки (Свои намерения вступить в законный брак необходимо будет подтвердить документально).

Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных

Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных

В программе романтического вечера:

- Саксофонист Алексей Молев

- Вокальная кавер-группа Twix-duo

- Дискотека

Также в День всех влюбленных для всех гостей ресторана "Белинский" пройдет презентация специальных блюд от шеф-повара и шеф-кондитера.

Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных

Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных

Побалуйте себя и своих любимых, а мы сделаем все, чтобы этот вечер стал для вас незабываемым!

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