День святого Валентина – самый романтичный из праздников. Это повод порадовать вторую половинку и ещё раз напомнить ей о своих чувствах, сделать подарок и признаться в любви дорогому человеку.

14 февраля ресторан "Белинский" приглашает всех влюбленных отметить этот замечательный праздник вместе с нами.

Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных

Особым подарком для влюбленных пар, планирующих оформить свои отношения в 2019 году станет скидка в 30% на меню Аля-карт и Теппан-яки (Свои намерения вступить в законный брак необходимо будет подтвердить документально).

Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных

В программе романтического вечера:

- Саксофонист Алексей Молев

- Вокальная кавер-группа Twix-duo

- Дискотека

Также в День всех влюбленных для всех гостей ресторана "Белинский" пройдет презентация специальных блюд от шеф-повара и шеф-кондитера.

Ресторан «Белинский» приглашает нижегородцев отметить День всех влюбленных

Побалуйте себя и своих любимых, а мы сделаем все, чтобы этот вечер стал для вас незабываемым!