«Не хотел платить за поездку»: по подозрению в зверском убийстве таксиста задержан 18-летний нижегородец

Подробности зверского убийства таксиста Сергея Михеева продолжают выясняться в Нижегородской области. Напомним, мужчина пропал без вести вечером в минувший четверг, 24 января 2019 года, а двумя днями позднее его тело было обнаружено в Шахунском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

- Вечером 24 января на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде в машину такси сел 18-летний молодой человек и попросил отвезти его в Шахунью. О цене поездки таксист и пассажир договорились заранее. Но, не доезжая Шахуньи, пассажир попросил довезти его в одну из деревень Шахунского района. Приехав на место, таксист попросил доплатить за изменение маршрута, а его пассажир отказался это делать. В результате между ними произошел конфликт, и в ходе ссоры подозреваемый нанес мужчине множественные ранения по телу. От полученных ран 52-летний мужчина скончался на месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

На поиски пропавшего таксиста отправились его друзья, коллеги и волонтеры, и в субботу, 26 января, была обнаружена сначала машина Сергея Михеева, а затем и его тело.

- В одной из деревень рядом с Шахуньей в поле нашли окровавленные чехлы, а около одного из домов – автомобиль Сергея. Тело мужчины вскоре нашли в нескольких километрах оттуда, - рассказала нижегородка, принимавшая участие в поисках. – Как нам рассказали, убийца сам сел за руль и проехал15 километров в сторону от трассы, потом вытащил тело из машины и закопал в снегу. Потом сел в машину и поехал домой в свою деревню. Решив избавиться от улик, он снял чехлы и выбросил в поле перед деревней, а машину припарковал у своего дома. Лесничий увидел окровавленный автомобиль и сообщил в полицию.

Подозреваемого задержали по «горячим» следам. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По предварительным данным, он трудоустроен, к уголовной ответственности ранее не привлекался.