2019-01-28T12:02:23+03:00
Общество

Погода на 28 января - 1 февраля в Нижнем Новгороде: облачно и снежно

Столбики термометров опустятся до -9 градусов
Анастасия НАЗАРОВА
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Снег перестанет валить ближе к выходным.Снег перестанет валить ближе к выходным.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Непогода не хочет отступать. Третий день в Нижнем Новгороде и области завывает ветер и безудержно валит снег. Надежда появилась вечером 27 января, когда синоптики пообещали 28 января слабую метель, однако на следующий день снова спрогнозировали сильный ветер и ухудшение видимости до 500 метров и менее.

По данным Гидрометцентра, днем 28 января будет облачно и снежно, температура воздуха опустится до -5 градусов. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Во вторник, 29 января, немного похолодает, при этом сохранится облачность. Временами ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха – до -9 градусов, днем – до -7. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748-750 мм ртутного столба.

В среду, 30 января, та же картина: облачно и временами снежно. Ночью температура воздуха – до -9 градусов, днем – до -4. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 750-751 мм ртутного столба.

В четверг, 31 января, синоптики обещают облачность и временами небольшие осадки. Ночью будет до -4 градусов, а днем – до -1. Ветер южный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 750-751 мм ртутного столба.

В последний рабочий день этой недели сохранится облачность и кратковременный снег. Ночью 1 февраля ожидается до -5 градусов, днем – до -4 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752-753 мм ртутного столба.

По всей видимости, снегопад прекратится только к выходным. Так, ночью 2 февраля, согласно прогнозу, будет облачно, но без осадков, столбики термометров опустятся до -7 градусов. Днем будет до -3 градусов, возможен кратковременный снег. Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754-755 мм ртутного столба.

В воскресенье, 3 февраля, наоборот, днем будет облачно, без осадков, а ночью с небольшим кратковременным снегом. Ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов, днем – до -4. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 756-758 мм ртутного столба.

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