Водитель иномарки сломал шлагбаум на парковке в Нижнем Новгороде

Водитель иномарки снес шлагбаум на платной парковке на площади Горького в Нижнем Новгороде. Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе "Регион 52" в соцсети "Вконтакте" 26 января. При этом подробностей случившегося нет.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Подписчики принялись живо обсуждать непонятный поступок автолюбителя.

- Была платная парковка, стала бесплатная. В этом городе свои герои, - написал Павел Лямин.

- Давай на въезде еще и на паре других парковок. Цены тебе не будет, - добавил Всеволод Биндер.

- Это часом не наш "Черный рыцарь", который всегда и везде борется с парковками? - поинтересовалась Анжелика Иванова.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Там же, в комментариях под постом, объявился сам водитель, лишивший парковку одного из шлагбаумов.

- То чувство, когда ты быстро становишься знаменитым. Не люблю шлагбаумы, - заявил Ян Яшкин. - Кстати я в телефоне не сидел.