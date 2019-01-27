2019-01-27T16:33:17+03:00
Происшествия

Водитель иномарки сломал шлагбаум на парковке в Нижнем Новгороде

Жители шутят, что платная парковка в центре города стала бесплатной [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: https://vk.com/novgorod_52
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Водитель иномарки снес шлагбаум на платной парковке на площади Горького в Нижнем Новгороде. Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе "Регион 52" в соцсети "Вконтакте" 26 января. При этом подробностей случившегося нет.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Подписчики принялись живо обсуждать непонятный поступок автолюбителя.

- Была платная парковка, стала бесплатная. В этом городе свои герои, - написал Павел Лямин.

- Давай на въезде еще и на паре других парковок. Цены тебе не будет, - добавил Всеволод Биндер.

- Это часом не наш "Черный рыцарь", который всегда и везде борется с парковками? - поинтересовалась Анжелика Иванова.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Там же, в комментариях под постом, объявился сам водитель, лишивший парковку одного из шлагбаумов.

- То чувство, когда ты быстро становишься знаменитым. Не люблю шлагбаумы, - заявил Ян Яшкин. - Кстати я в телефоне не сидел.

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