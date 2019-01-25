«Вот такой иконостас»: Коридор одной из нижегородских гимназий украсили иконами

- Вот такой иконостас в одной из средних школ Нижнего Новгорода. Как вам такая инсталляция? - поинтересовался Артем Белоногов у подписчиков в соцсети «Вконтакте», уточнив при этом, что речь идет про гимназию № 25 имени А. С. Пушкина.

Реакция не заставила себя ждать, и вскоре под фотографией, иллюстрирующей слова очевидца, посыпались комментарии.

- Пусть молятся. Это вашим детям не повредит, - заявила Татьяна Аляева.

- Со своим уставом в чужой монастырь не лезут! - выдал Михаил Михайлов.

- Это не монастырь, а школа. Россия - светская страна, и гимназия вроде не православная, так что я понимаю удивление автора, - ответила Марина Малышева.

Татьяна Гордова предположила, что, может, в гимназии проходит выставка детских работ, вышитых из бисера. А Сергей Гагарин и вовсе заявил, что не видит ничего плохого в школьных стенах, завешанных иконами.

- У меня в этой гимназии учится дочь. Специально попросила посмотреть, висят ли иконы. Все на месте! Они рядом с кабинетом завуча. В гимназии среди детей бытует мнение: перед тем, как зайти к завучу, надо подойти к иконам! - добавила Эльвира Алексина.

По информации «Комсомольской правды», «иконостас» находится в коридоре второго этажа между кабинетом директора и стелой, установленной в память учащихся средней школы № 25, которые погибли в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Раньше на том месте висели детские рисунки, а теперь - иконы.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием к руководству гимназии и выяснила, что на втором этаже размещалась временная экспозиция плакатов культурологического содержания, чтобы учащиеся и родители могли выбрать модуль учебного курса Основ религиозных культур и светской этики.

- ОРКСЭ - учебный предмет, включенный Минобрнауки РФ в школьную программу в качестве федерального компонента с 1 сентября 2012 года. Курс включает в себя шесть модулей: основой православной культуры, основы исламской культуры, основы буддистской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики, - пояснили в гимназии.

Вместе с тем департамент образования администрации Нижнего Новгорода указал администрации гимназии на неуместность размещения в фойе образовательного учреждения такой экспозиции.

- В настоящее время она демонтирована, - заверили в департаменте.