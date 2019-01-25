Певица Гречка отменила концерт в Нижнем Новгороде

В декабре певица Гречка отмечала год с момента выхода ее первого альбома. Она ездила по городам, знакомилась со своей аудиторией, любовь к которой выразила через второй альбом. Об этом 18-летняя Анастасия Иванова (настоящее имя начинающей звезды) написала на своей странице «Вконтакте».

Она пообещала раздать свою любовь по всей России благодаря туру на 50 городов (Нижний Новгород - 17 апреля). Масштабные гастроли должны были стартовать 25 января с концерта в Мурманске, однако за день до поездки певица заявила об отмене тура.

- По вине организатора наш тур полностью отменен. Все билеты можно вернуть в местах их приобретения, - говорится на странице Гречки. - В течение недели мы объявим новый список городов тура и дополнительные сюрпризы, которые вас ожидают. Приносим свои глубочайшие извинения.

«Комсомолка» связалась с пиарщиком певицы и узнала, что электронные билеты можно написать в поддержку по адресу support@ticketscloud.org. Возврат денежных средств будет производиться с 1 февраля по 1 марта 2019 года.

Напомним, в октябре 2018 года нижегородцы так и не дождались концерта другой популярной ныне певицы - Монеточки. Девушке пришлось отменить свое выступление из-за болезни.

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