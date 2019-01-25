2019-01-25T17:38:21+03:00
Общество

Замерзшие жители Арзамаса перекрыли дорогу муниципальному автобусу

Руководство транспортного предприятия считает сообщение об этом провокацией [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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По информации очевидцев, шесть автобусов подряд проследовало в гараж, вместо того, чтобы выйти в рейс.По информации очевидцев, шесть автобусов подряд проследовало в гараж, вместо того, чтобы выйти в рейс.Фото: скрин с видео
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- Мороз толкает людей на радикальные меры! Пассажиры в Нижегородской области перекрыли дорогу автобусу, - такое сообщение появилось в паблике «Регион 52» утром 25 января.

Замерзшие жители Арзамаса перекрыли дорогу муниципальному автобусу.Источник видео: паблик "Нижний Новгород [БЕЗ ЦЕНЗУРЫ]"

По информации очевидцев, шесть автобусов подряд проследовало в гараж, вместо того, чтобы выйти в рейс. Люди были вынуждены ждать свой автобус еще и еще, а ведь на улице не май месяц!

Однако подписчики посочувствовали не продрогшим пассажирам, а водителю автобуса.

- Почему он должен нарушать правила и платить из своего кармана? - спросила Ольга Марьичева.

- Пешочком бы прошли, - добавил Дмитрий Смагин.

- Пускай блокируют сколько угодно. Есть расписание, есть должностные инструкции. Да и водитель просто-напросто должен отдыхать, - уверен Дмитрий Луковников.

В МУП «Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт» (АПАТ) «Комсомолке» заявили, что все было несколько иначе, по крайней мере, у водителя другая информация.

- 23 января водитель маршрута №6 в 10.30 прибыл на конечный пункт маршрута «Ул. 9 Мая» и должен был отправиться на обед по расписанию. Его рабочее время составило более четырех часов (на рабочем месте он находился с 5.00, с 6.35 начинается работа на маршруте). Время обеда - 30 минут, - уточнили в МУП.

В этот момент жители преградили ему проезд. Водитель рассказал, что впустил в автобус всех желающих, довез до пункта, о котором они просили (до Нижегородской улицы). Они вышли, а водитель поехал в гараж автопарка.

- По данным ГЛОНАСС, следующий автобус в 10.34 прибыл по тому же адресу (остановка «Ул. 9 Мая») и забрал пассажиров, - добавили в АПАТ.

Руководство транспортного предприятия уверено: распространение информации о невыходе в рейс шести автобусов - это провокация со стороны неизвестных лиц с целью дискредитировать и дестабилизировать работу АПАТ.

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