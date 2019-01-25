Инструменты бережливого производства продолжают внедрять на АПЗ

Экономический эффект от реализации заявок на улучшение производственной системы Арзамасского приборостроительного завода в 2018 году составил более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В 2018 году был отмечен значительный рост поданных заводчанами предложений по усовершенствованию бизнес-процессов на производственных площадках. Лучший результат в конкурсе заявок показал цех №16, в число передовиков вошли также цеха №№41, 42, 50 и 51.

– Объем заявок в прошлом году вырос более чем в пять раз по сравнению с 2017 годом, – отметил начальник отдела бизнес-анализа АПЗ Роман Ляпин. – Связано это с возросшим уровнем общей вовлеченности персонала в развитие производственной системы предприятия. Важную роль играет и новое премиальное положение для руководителей подразделений, где учитывается вклад в развитие бережливого производства.

Инструменты бережливого производства продолжают внедрять на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Как и прежде, работники, подающие и реализующие предложения по улучшению производственных процессов, получают денежное вознаграждение. Стоит отметить, что такая практика имеется далеко не на всех, даже крупных отечественных предприятиях.

– Задача нашего отдела – совместно со всеми заводчанами продолжить внедрение инструментов бережливого производства, которые позволят раскрыть внутренние возможности предприятия для роста, сократить издержки и производственные потери, – подчеркнул Роман Ляпин.