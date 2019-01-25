Михаил Константинов: Для развития машиностроения недостаточно, чтобы спрос встретился с предложением

- Реально ли возвращение Нижегородской области на некое значительное место в истории России, как это было в советские времена, когда нас называли промышленной столицей? Сегодня такая амбициозная цель стоит в Стратегии развития региона. Получится ее достичь, с вашей точки зрения?

- Совершенно точно. И даже не только с точки зрения амбиций, а с точки зрения практической, инженерной. Конечно, есть над чем поработать в плане инноваций и новых технологий, но над этим ведь уже и работают. Например, типовые проекты судов, где идет модернизация станочного парка. Появляются специфические системы, которые нарезают детали судов с числовым программным управлением. То есть шаблоны меняются без остановки производства. Это прорыв. После модернизации станочного парка скажут — где инженеры? Потому что простого рабочего здесь уже недостаточно. Дальше - где проектировщики, которые смогут подать инженеру такую программу? То есть появляется драйвер для формирования инфраструктуры вокруг этого. А началось все с модернизации станка. Теперь мы эти станки объединяем в связное производство, например, в речное судостроение. Эти вещи серьезный инвестор прекрасно понимает и реагирует на них. Это повод для вполне реального оптимизма.

- У Газпромбанка есть гигантский опыт по сопровождению больших проектов: строительство судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, железнодорожного мостового перехода и автомобильного моста через реку Амур и других. В Нижегородской области тоже есть большой проект — расширение Богородской трассы и строительство обхода через Балахну. Есть ли еще какие-то точки, которые вам интересны в Нижегородской области?

- Я пока не могу обо всем рассказывать. Безусловно, мы будем обсуждать темы в социальной области. Так получилось, в России у нас самое большое количество проектов в работе именно здесь — школы, детсады, перинатальные центры, онкоцентры. Мы эту модель будем активно обсуждаем с нижегородским правительством. Будем обсуждать проекты в машиностроении. Здесь больше коммерческой тайны, потому что больше оценки сложной инженерии. Надо сначала запустить, а потом рассказывать. Самое основное, о чем мы говорим - для того, чтобы машиностроение работало, точки встречи спроса и предложения категорически недостаточно, нужна технология построения связей.

- Чем ваша электронная торговая площадка поможет Нижегородской области? В чем наши бенефиты?

- Площадку мы создали в 2012 году как продолжение и расширение существующих банковских сервисов. Надо сказать, что Газпромбанк создал некое сервисное бюро, которое является монолитным звеном в сервисной структуре банка. Наша {электронная сервисная – ред.} площадка позволяет построить ту самую кооперацию между инвесторами, объектом, владельцем, рынком (поставка оборудования, монтаж) и регулятором. Ведь бывает так. На 3-4 уровне кооперации вам могут предъявить: «Мы не вернем вам НДС, потому что где-то у вас там притворная лизинговая схема, на наш взгляд. Судитесь». А для институционального инвестора — это проблема, потому что 20% у него выпорхнуло, ему надо куда-то обратиться. Иначе у него срабатывает нижний бенчмарк по риску — и он вылетел из проекта. А это плохо и для ликвидности, и для репутации, которая имеет очень большое значение для участия в таких проектах. Так вот, благодаря нашей площадке в случае положительного решения суда уже на следующий год НДС можно вернуть.

Такая кооперация строится на базе инженерной кооперации. Номенклатура, техническая документация, узлы, авторские права, паспорта изделий — вся эта совокупность сервисов связывается с проектной документацией и сметной документацией. И когда проектная документация изменяется, меняется и сметная документация. Этот срез виден всем участникам раз в сутки. Когда такой сервис начинает работать, любая категория инвесторов видит, что происходит с проектом. Мы со значительно меньшими колебаниями, а значит, и затратами, понимаем текущий поток, который надо влить в объект. С другой стороны, мы его и контролируем. То есть у инвестора есть абсолютное понимание, сколько он уже потратил, сколько потратит. Наконец, он понимает, когда он выйдет на точку, когда он получит продукт, в случае с индустриальным инвестором, и на точку безубыточности, в случае с институциональным.

- То есть все прозрачно и доступно. Потому что всегда, когда речь идет о торгах, в интернете можно найти много публикаций о том, с какими нарушениями эти торги проходят.

- Безусловно, на любой замок существует и отмычка. Мы поэтому не спим и работаем на опережение. Мы сфокусировались на «цифровом двойнике» инвестиционного объекта. Этот сервис позволяет инвестору на любом этапе посмотреть за развитием объекта. Ведь часто инвестор не видит всей картины в деталях. Владелец площадки, где идет строительство или модернизация, видит гораздо больше. И наша площадка уравнивает их в возможностях. Далее – когда, к примеру, станки и оборудование уже смонтированы, они должны подключиться к диспетчерскому центру, здесь происходит переход от «двойника» инвестиционного объекта к «двойнику» производства и включаются оптимизационные алгоритмы. То есть документация построенного объекта в цифровом виде мгновенно перетекает в документацию эксплуатируемого объекта. Что это дает области? Чем больше предприятий по такому принципу будет построено в области, тем больше будет инвестиций. Это мультипликатор. Успех в одной точке притягивает других инвесторов. И опять же это привязка к кадрам. Потому что без серьезной инженерной подготовки в местных вузах такую проблему не решить.

- Цифровизация, несомненно, позитивно влияет на экономику в общем. Но социальная ответственность у цифровой экономики есть?

- Сама по себе цифровая экономика как инженерный термин абсолютно бездушна. Но внутри нее каждому найдется достойное место. Например, люди с инженерной специализацией, которых вытеснила роботизация, спокойно найдут себе место в малом бизнесе либо в качестве создателя либо наемного работника. Хороший токарь найдет работу всегда. Подчеркиваю, хороший. Цифровая тема — это очень сильный мотиватор для тех, кто хочет поставить новую цель, достичь нового профессионального качества. Если этот мотиватор сработает даже и на уровне страха перед роботом, это не так уж и плохо. В ближайшие 10-15 лет произойдет смена пары технологических укладов, но тотального вытеснения человеческого труда не произойдет. У нас демографический дефицит в стране.

- Может ли электронная площадка помочь проверить инвестора на порядочность?

- Конечно. Банк обязан знать своего клиента, ведь по закону он несет ответственность за препятствование терроризму, отмыванию средств. Это предполагает проверку на все и вся. И естественно, для этого есть определенные технологии. Я говорю об обработке big data и структурировании этих данных.

- Работаете ли вы с Корпорацией развития Нижегородской области? Будете ли вы делиться своими наработками с ними?

- Безусловно. Мы готовы предоставить свою сервисную модель. Мы рассказываем и показываем нашим коллегам из регионального минпромторга все, о чем я только что говорил.