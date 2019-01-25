2019-01-24T16:53:19+03:00
Общество

Путевка в робототехнику

17 января, в День детских изобретений, в Нижнем Новгороде прошел «Робофест-НН»
Ирина ЧЕСТНОВА
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Создавая роботов, ребята получают бесценные навыки для жизни. Автор фото: Михаил СОРОКИН.Создавая роботов, ребята получают бесценные навыки для жизни. Автор фото: Михаил СОРОКИН.
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Для молодежи, которая интересуется созданием автоматизированных устройств, Горьковский автозавод и фонд «Вольное Дело» устраивают робототехнический фестиваль уже шестой год подряд. И по традиции будущие инженеры из разных городов России привезли в Нижний Новгород свои творения.

На «Робофестах» и «Робокроссах», в школьных кружках по робототехнике и вузовских конструкторских бюро ГАЗа формирует интерес молодежи не только к специальностям, востребованным сейчас, но и к тем, которые будут востребованы в будущем.

Шестой фестиваль прошел в корпоративном университете ГАЗа. Свыше 400 школьников и студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижегородской области вышли на поля интеллектуальных сражений. Самому старшему участнику фестиваля - 25 лет, самому юному - 6.

Свои технические ноу-хау создатели роботов не хранят в секрете, а охотно делятся ими.

- Командная работа и умение взаимодействовать чрезвычайно важны в современном мире. Умение написать программу развивает пространственное мышление, оттачивает логику. Все представленные здесь работы очень интересны. Иногда диву даешься: «Как дети смогли это сделать?», - высказала мнение об уровне юных инженеров главный судья направления FRO 6+ Елизавета Тимохина. - Одна команда отыскала лунную пыль, которая повреждает механизмы, другая построила гостиницу на спутнике Земли. Большинство юных техников озаботилось добычей воды.

Глядя на многоэтажные сооружения и движущиеся механизмы с различными видами моторов, понимаешь, что дверь в будущее открыта.

- Участие детей в инженерных проектах формирует инновационное мышление, которое очень поможет детям в будущем, - рассказывает наставница одной из школьных команд. - Занимаясь роботостроением, ребята видят проблему как в целом, так и детально. Мы уже заметили, что юные инженеры успешно реализуют себя в других проектах, не связанных с роботами. Они быстро распределяют роли, умеют презентовать результаты, понимают, что прежде, чем реализовывать проект, нужно подружиться. Робототехника дает бесценные навыки для жизни.

«Робофест-НН» проходит в рамках программы «Робототехника», которую с 2008 года реализует фонд «Вольное Дело». Основатель фонда Олег Дерипаска однажды посетил чемпионат мира по роботостроению, где дети и подростки демонстрировали навыки в этой области и в игровой форме решали реальные практические задачи. Эту идею предложили подхватить талантливой российской молодежи, проявляющей интерес к научно-техническим специальностям. Так родилась программа «Робототехника». В этом году количество ее участников превысило 60 тысяч человек.

- Наша компания гордится участниками программы «Робототехника» и поддерживает школьников и студентов в увлекательном поиске лучших инженерных решений, - рассказывает директор по стратегическому развитию персонала «Группы ГАЗ» Елена Марштупа. - Участники программы «Робототехника» - будущая инженерная элита страны. Сегодня ГАЗ работает над высокотехнологичными проектами, поэтому для нас важно, чтобы на предприятия компании пришли настоящие профессионалы в области автоматизации и инновационных технологий.

Кстати, уже более 70 выпускников этой программы работают на предприятиях «Группы ГАЗ».

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