Нижегородцы смогут наблюдать пролет МКС с 25 по 31 января

Кроме естественного спутника Луны, у нашей планеты есть и другие спутники - искусственные. За самым известным - Международной космической станцией (МКС) - нижегородцы смогут понаблюдать с 25 по 31 января.

- Увидеть МКС можно в ясную погоду, когда на небе нет ни облачка. Причем смотреть надо либо в рано утром, когда еще темно, либо вечером, - рассказала «Комсомолке» Наталья Светлова, сотрудник первой категории методического отдела Нижегородского планетария.

Расписание пролетов МКС над Нижегородской областью.

Наблюдать пролеты МКС можно невооруженным глазом, то есть никаких приспособлений для этого не требуется. Она летит как спутник, только точка в небе более яркая и очень быстро движется.

- Она полетит четко с запада на восток, - уточнила Наталья.

Чтобы не пропустить пролет этой космической станции, эксперты советуют скачать на мобильный телефон приложение «МКС онлайн». Оно покажет, в какое именно время станция будет пролетать над Нижегородской областью, а также покажет углы пролета.

- Чем больше угол, тем дольше будет длиться пролет (примерно 3-4 минуты), - добавила собеседница «Комсомолки».

СПРАВКА

Международная космическая станция совершает один оборот вокруг Земли за 93 минуты (16 оборотов в сутки) на высоте 400 км. Но увидеть ее можно не всегда. Мы видим МКС над определенной местностью в определённое время, в момент, когда она подобно Луне отражает солнечный свет.