«Она угрожала убить моего сына»: Мама 12-летнего мальчика, избитого школьным завхозом, рассказала подробности нападения

Свое продолжение получила скандальная история, накануне переполошившая весь интернет.

Напомним, в сети появилось видео, на котором сотрудница одной из школ в Дзержинске вместе со своим супругом, бьют 12-летнего мальчика. Сначала мужчина тащит его за волосы по улице, а потом педагог дает ребенку со всей силы пощечину. Причем все это происходило на глазах у прохожих.

- Все началось с того, что 23 декабря наши сыновья подрались, - рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» мама избитого мальчика Любовь Несимук. – Они оба учатся в шестом классе, но в разных школах. Мой сын Витя (имя мальчика изменено – прим. Ред.) пошел провожать девочку, а тот с друзьями стал его задирать. Слово за слово – они подрались. А спустя пару дней эта женщина подкараулила его около торгового центра. Стала кричать, унижать его всячески, залепила пощечину и угрожала убить. Потом позвонила своему супругу, и он тоже подключился к этому делу. Схватил Витю за ухо и потащил в машину. И все это на глазах у прохожих и школьников. К счастью, один из прохожих вступился за моего сына и не дал затолкать его в машину. Только это и спасло! Мы, конечно, сразу поехали в травмпункт и сняли побои. У сына был ушиб мягких тканей головы и щеки. Плюс психологическая травма – он после этого неделю не мог спать по ночам и днем почти не разговаривал. Ему теперь приходится пить специальные препараты.

Сразу после травмпункта родители избитого мальчика отправились в полицию, чтобы написать заявление на обидчиков. И узнали, что одно написанное заявление там уже есть – только на их сына.

- Оказалось, что они написали заявление еще после той драки между мальчишками, - рассказывает Любовь Несимук. – Конечно, мы это дело просто так не оставим – мы уже подали жалобу в прокуратуру и в департамент образования.

Кстати, правоохранительные органы уже приняли меры в связи с этим инцидентом. Теперь напавшей на мальчика завхозу школы, придется заплатить штраф - пять тысяч рублей.

- 25 декабря 2018 года в отдел полиции № 3 Дзержинска поступило заявление от жительницы города о причинении телесных повреждений её несовершеннолетнему сыну, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - По данному факту было вынесено определение о возбуждении административного дела по статье «Побои». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.