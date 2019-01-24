2019-01-24T09:40:12+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» всухую разгромило подольский «Витязь» со счетом 6:0

Очередной выездной матч КХЛ прошел 23 января 2019 года
Юлия ИСАЕВА
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Фото: сайт ХК "Торпедо"Фото: сайт ХК "Торпедо"
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В среду, 23 января 2019 года, ХК «Торпедо» сразилось с «Витязем» в Подольске. Нижегородские болельщики, которые в последнее время получали лишь печальные новости, не могли поверить своим глазам. На табло после финального свистка был счет 6:0!

Первая шайба была заброшена на 9-й минуте матча Континентальной хоккейной лиги. Ее автором стал Михаил Варнаков. Еще два гола были забиты Кириллом Ураковым и Эндрю Кейлофом в ходе второго периода. «Витязь» несколько раз попытался атаковать ворота соперника, но нижегородский голкипер отразил все атаки.

В начале третьей двадцатиминутки подольские хоккеисты не теряли надежду, но, когда Эндрю Кейлоф подарил «Торпедо» еще одну – четвертую – шайбу, болельщики просто разбил все их мечты. Еще через несколько минут Михаил Варнаков оформил «дубль», а Илья Назаревич забросил свою первую шайбу в КХЛ, сделав счет блистательным – 6:0!

Это была важнейшая победа в турнирном и эмоциональном плане! Сейчас у «Торпедо» выездная серия, следующий матч они сыграют с «Йокеритом» 25 января, а затем с «Нефтехимиком» (27 января).

Напомним, на сегодняшний день автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подробное расписание игр «Торпедо» на текущий сезон можно посмотреть здесь.

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