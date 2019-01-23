2019-01-23T18:42:54+03:00
Общество

В новогодние праздники нижегородцы посетили 100 зарубежных стран

В этом году клиенты компании из Нижегородской области путешествовали за границу в полтора раза чаще, чем годом ранее
Эльвира ОСИПОВА
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В новогодние праздники нижегородцы посетили 100 зарубежных странВ новогодние праздники нижегородцы посетили 100 зарубежных стран
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Мобильный оператор Tele2 подвел итоги роуминговой активности абонентов в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В новогодние праздники клиенты компании из Нижегородской области путешествовали за границу в полтора раза чаще, чем годом ранее, и посетили 100 зарубежных стран.

По сравнению с прошлым годом число нижегородских абонентов оператора, которые в новогодние праздники пользовались услугами связи за пределами России, выросло на 56%. Традиционно наиболее популярными направлениями зарубежного отдыха стали Таиланд и ряд европейских государств. Всего на каникулах нижегородские клиенты Tele2 пользовались услугами связи в 100странах.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем интернет-трафика в заграничных путешествиях нижегородцев вырос втрое.

В целом по стране число клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, увеличилось на 55%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и челябинцы, вместе посетившие 156 стран. АбонентыTele2, которые наиболее часто отправлялись в экзотические страны, также оказались жителями этих регионов.

Четвертьабонентов Tele2, которые покинули в новогодние праздники Россию, посетили Белоруссию и Финляндию. Третье место в рейтинге популярных направлений занял Таиланд – количество посетивших эту страну клиентов выросло на 40%по сравнению с прошлым годом.

Голосовой трафик абонентов Tele2 за границей показал рост на 20% год к году. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 117 стран действия.

Теперь опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах Карибского бассейна. Также в декабре оператор запустил услугу в Вилья-лас-Эстрельяс – одной из двух деревень Антарктиды с постоянным населением.

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