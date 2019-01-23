«Избили 12-летнего ребенка на глазах у прохожих»: Учительницу из Дзержинска обвиняют в избиении школьника

Женщина со всей силы дает пощечину мальчику-подростку, а мужчина вслед за этим тащит его за волосы по улице – очередное скандальное видео не на шутку всколыхнуло нижегородских пользователей соцсетей. Масла в огонь подлила информация о том, что героиня видео никто иная как руководитель одной из школ Дзержинска, которая вместе с мужем на глазах у прохожих избила школьника.

- Дело было 25 декабря возле торгового дома «Народный» на Ленкома, - сообщила в группе «Типичный Нижний» жительница Дзержинска Любовь Несимук. - Заведующая школой вместе со своим мужем оскорбляли, унижали и избили 12-летнего ребенка на глазах у прохожих и сверстников. Было написано заявление в полицию, по которому возбудили административное дело, выписали 5 тысяч рублей штрафа. Мы подали жалобу в прокуратуру, сейчас она на рассмотрении. Также подали жалобу в департамент образования. У ребёнка произошел нервный срыв!

Серьезную затрещину подростку дал и супруг учительницы.Фото: СОЦСЕТИ

После просмотра этого видео пользователи разделились на два лагеря: одни возмущались поведением учительницы, другие уверены – ребенок получил по заслугам.

- Мне интересно, а как раньше учителя умудрялись не опускаться до драк с детьми? Ведь были такие кадры в школах, что нынешним хулиганам и грубиянам до них далеко, - уверена Екатерина Александрова. - Что бы ни натворил парень, но бить взрослому мужчине ребёнка - это, мягко скажем, самому себя опустить…

- Раньше дети были другие, и воспитание их тоже. И уважение было к учителю. А сейчас и родители, и дети бочку катят на учителей. Лучше бы родители воспитанием занимались, - спорит с ней Ирина Воскресенская.

Буквально за считанные часы видео набрало не один десяток просмотров и больше сотни комментариев.