Нижегородцам предложили обсудить проблему парковок в центре города

Голосование по организации парковок и решению проблемы с нехваткой парковочных мест в центре Нижнего Новгорода стартовало на сайте городской думы. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

- Тема парковок должна обсуждать с жителями еще и потому, что они могут предложить какие-то решения, которые мы, возможно, просто не видим, а для жителей они лежат на поверхности, - отметил председатель постоянной комиссии городской думы по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников.

Нижегородцам предлагаются на выбор такие варианты ответов, как «ограничить въезд личного транспорта в центр города», «ввести платную парковку вдоль дорог», «наладить движение общественного транспорта» и другие. Итоги голосования и мнение нижегородцев будут представлены на втором круглом столе на тему организации парковочных пространств, который состоится в феврале 2019 года.