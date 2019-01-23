2019-01-23T17:25:33+03:00
Общество

Нижегородцам предложили обсудить проблему парковок в центре города

Голосование запущено на сайте городской думы
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
Поделиться:
Нижегородцам предложили обсудить проблему парковок в центре городаНижегородцам предложили обсудить проблему парковок в центре городаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Голосование по организации парковок и решению проблемы с нехваткой парковочных мест в центре Нижнего Новгорода стартовало на сайте городской думы. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

- Тема парковок должна обсуждать с жителями еще и потому, что они могут предложить какие-то решения, которые мы, возможно, просто не видим, а для жителей они лежат на поверхности, - отметил председатель постоянной комиссии городской думы по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников.

Нижегородцам предлагаются на выбор такие варианты ответов, как «ограничить въезд личного транспорта в центр города», «ввести платную парковку вдоль дорог», «наладить движение общественного транспорта» и другие. Итоги голосования и мнение нижегородцев будут представлены на втором круглом столе на тему организации парковочных пространств, который состоится в феврале 2019 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авито обвиняет Авто.ру в краже объявлений
На рынке классифайдов России разразилась новая юридическая битва, на этот раз – в растущем сегменте продаж автомобилей. Крупнейший сайт объявлений, Авито, обвинил портал «Авто.ру» в недобросовестной конкуренции, проще говоря, краже объявлений
Михаил Константинов: «Сейчас на поверхности нет таких проблем, которые мы не можем решить сами»
Исполнительный вице-президент Газпромбанка, генеральный директор Электронной торговой площадки Газпромбанка в проекте «Герои Волги» наглядно объяснил, в чем состоит инвестиционная привлекательность Нижегородской области
Новости 24
Нижегородская область привлекла 7,5 миллиардов рублей инвестиция за счет сотрудничества с ФРП
Спортивную площадку на улице Малиновского ожидает капитальный ремонт
Движение по Обозной улице в Нижнем Новгороде ограничили до 10 апреля
В Сокольском районе осудили мужчину, насмерть сбившего пешехода
БК «НН» на выезде уступил французскому «Ле-Ману» со счетом 74:89
Производство речной рыбы в Нижегородской области выросло до 461 тонны
Варнавинская коммунальная компания задолжала более миллиона рублей за электричество
17-летний нижегородец пырнул троих человек ножом из-за планшета
Пешеход погиб под колесами двух машин в Кстовском районе 22 января
Инвестиционных уполномоченных назначили во всех муниципалитетах Нижегородской области
Нижегородец предстал перед судом за незаконный сбор мака
Нижегородцы отмечают 115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара
Финансирование сельского хозяйства Нижегородской области увеличено на 27,5%
Уровень преступности в Нижнем Новгороде за год снизился на 8%
Скончался почетный президент Нижегородской федерации танцевального спорта Юрий Сиверс
В Нижегородской области появится дорожная карта по развитию агломерации
Блогеры из Великого Новгорода приехали в Нижний Новгород и протестировали «Карту гостя»
Глеб Никитин провел рабочую встречу с Сергеем Морозовым и Мариной Раковой
Первый губернатор Камчатского края стал заместителем полпреда в ПФО
Более двух тысяч нижегородцев не смогли вылететь из России в новогодние праздники
Нижегородские работодатели задолжали своим сотрудникам более 13 миллионов рублей