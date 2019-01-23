2019-01-23T16:23:52+03:00
Общество

«Минус двое»: Ряды защитников в деле экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина стремительно редеют

В ходе сегодняшнего заседания из дела выбыли сразу два адвоката
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ряды защитников в деле экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина стремительно редеют.Ряды защитников в деле экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина стремительно редеют.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Заседание по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, прошедшее 23 января 2019 года, нанесло серьезный урон стороне защиты – из дела выбыли сразу два адвоката, представлявшие интересы подсудимых.

- Я подаю ходатайство о самоотводе, - в самом начале судебного заседания заявила адвокат Романа Маркеева Галина Соршнева. – Как мы вчера выяснили в личной беседе, мой супруг, работая в прокуратуре по ПФО, участвовал в проведении проверки по этому делу. Некоторые документы из той проверки теперь были включены в материалы дела.

Несмотря на громкое заявление самой Галины Соршневой, и ее подзащитный Роман Маркеев, и все остальные адвокаты возражали против ее исключения из процесса.

- Она самый опытный адвокат среди всех моих защитников, - подчеркнул Роман Маркеев. – На ее работе строилась вся линия защиты. Именно она выполняла большую часть подготовительных задач к допросу потерпевшего. Если судья удовлетворит ее ходатайство о самоотводе, то я вообще не знаю, как буду защищаться.

Тем не менее, суд принял решение удовлетворить ходатайство об отводе адвоката.

- Галина Соршнева может быть косвенно заинтересована в определенном решении суда, - заключила судья.

Вскоре вслед за Галиной Соршневой на выход отправился и еще один адвокат – Кирилл Коптелов. Правда, он с ролью защитника распрощался не добровольно, а принудительно.

- Впервые я ходатайствую об отводе адвоката, - обратился к суду защитник Михаил Бурмистров. – В законе ясно говорится о необходимости отвода, если адвокат оказывал услуги лицу, интересы которого противоречат интересам подзащитного. В данном случае Кирилл Коптеловв 2004 году выступал защитником Михаила Дикина в деле о покушении на Олега Сорокина. У нас имеются протоколы допроса, в которых значится имя Коптелова. Учитывая, что дело Михаила Дикина неразрывно связано с нынешним уголовным процессом, мы просим об отводе судьи. В противном случае возможен конфликт интересов, так как Дикин был осужден во многом благодаря профессионализму Евгения Воронина.

Это ходатайство поддержали все представители защиты, включая самого Кирилла Коптелова.

- У меня нет морального права осуществлять защиту Евгения Воронина после тех фактов, что были озвучены моими коллегами, - заключил Кирилл Коптелов.

Напомним, судебный процесс по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжается уже два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Также он является соучастником в деле о похищении человека. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались экс-начальник отдела по внедрению криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев.

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