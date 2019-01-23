2019-01-23T15:56:52+03:00
Происшествия

Подруга упавшей с 8-го этажа нижегородской школьницы: «Она давно играла в “Синего кита”»

Тело девочки было обнаружено возле многоэтажки в центре города
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Подруга упавшей с 8-го этажа нижегородской школьницы: «Она давно играла в “Синего кита”»Подруга упавшей с 8-го этажа нижегородской школьницы: «Она давно играла в “Синего кита”»Фото: СОЦСЕТИ
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В Нижнем Новгороде продолжают выясняться подробности гибели 14-летней школьницы на улице Максима Горького. Напомним, трагедия произошла накануне, 22 января 2019 года, около восьми часов утра. Тело девочки было обнаружено возле крыльца с травмами, характерными для падения с высоты – вероятно, школьница упала с одного из открытых балконов подъезда.

- Алина (имя изменено – прим. авт.) была очень хорошим человеком, я с ней общалась весь 2018 год, летом мы часто гуляли вместе. Но она уже давно играла в «Синего кита», сидела в «группах смерти». Алина была очень сильно влюблена в одного мальчика, но он живет в Полярном, в Мурманской области, и в Нижний больше не приезжает. Из-за него она очень страдала. Хотя в последнее время у нее в статусе значилось, что она влюблена в другого мальчика, нижегородца, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подруга погибшей школьницы Дарья Нестерова (имя и фамилия изменены – авт.).

Почему Алина оказалась именно в том доме – до сих пор непонятно. Жила девочка на другой улице. По всей вероятности, она зашла туда перед тем как идти в школу, которая расположена неподалеку. По данным камер видеонаблюдения, девочка подошла к подъезду в 07:49, затем отошла и спросила что-то у курившей неподалеку женщины. Потом Алина снова вернулась к подъезду.

Подруга упавшей с 8-го этажа нижегородской школьницы: «Она давно играла в “Синего кита”»

Подруга упавшей с 8-го этажа нижегородской школьницы: «Она давно играла в “Синего кита”»

- Ей открыла пенсионерка из нашего подъезда – у нее не работает домофон, и она вышла встретить внука как раз в то время, когда эта девочка пришла. Так она и попала в подъезд, - пояснила «Комсомолке» местная жительница Любовь.

Подруга упавшей с 8-го этажа нижегородской школьницы: «Она давно играла в “Синего кита”»

Подруга упавшей с 8-го этажа нижегородской школьницы: «Она давно играла в “Синего кита”»

В подъезде Алина провела около 15 минут, а в 08:06 она погибла. Была ли она там одна, или ее кто-то ждал на лестничной площадке, пока неизвестно – все обстоятельства выясняют следователи.

- Сейчас наши специалисты проводят доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

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