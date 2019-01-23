2019-01-23T13:57:38+03:00
Общество

Защитники, нападающие, скамейка запасных: Кто засветился в деле против Олега Сорокина

«Комсомолка» оценила расстановку сил в самом громком судебном процессе Нижнего Новгорода.
Василий КРОТОВ
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Защитники, нападающие, скамейка запасных: Кто засветился в деле против Олега СорокинаЗащитники, нападающие, скамейка запасных: Кто засветился в деле против Олега СорокинаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вот уже третий месяц в Нижнем Новгороде продолжается процесс по делу экс-мэра Олега Сорокина. За компанию с ним перед Фемидой предстали двое бывших полицейских - глава отдела по внедрению криминальной разведки областного Главка Евгений Воронин и экс-оперуполномоченный Роман Маркеев. Их обвиняют ни много ни мало в похищении человека. Это дело в Нижегородской области уже окрестили процессом века. Судите сами: на скамье подсудимых сплошь сильные мира сего, среди адвокатов - только звездные фамилии, а сам процесс все больше напоминает не судебное разбирательство, а зрелищный и горячий по накалу страстей матч, собирающий массу зрителей. «Комсомолка» внимательно изучила участников этого «матча» и определила самых сильных игроков.

Судья

Главным действующим лицом этой «игры», безусловно, является судья Екатерина Кислиденко. И именно ее чаще всех пытаются удалить с поля - за последний месяц адвокаты ходатайствовали об ее отводе уже пять раз. Однако каждый раз она же сама и отклоняла эти ходатайства - посовещавшись, так сказать, сама с собой в судейской комнате. Екатерина Кислиденко - человек в судебной системе относительно новый, и прежде на ее счету столь громких процессов не было. Ей всего 29 лет, и в должности судьи Нижегородского районного суда она была утверждена только в 2017 году. В Нижний Новгород она перебралась из Иркутска, где успела прославиться как самая популярная студентка Иркутского государственного университета. В 2009 году она даже стала победительницей конкурса «Лицо года», удостоившись «Госкара».

Нападающие

Как и в любом матче, в этом процессе не обходится без нападающих - в левой части поля, со стороны обвинения «играют» Полина Трусова, Максим Амосов и Елена Шкаредная. Шкаредная по праву считается наиболее значимой фигурой из этого списка. Только за последний год она успела поучаствовать сразу в нескольких громких процессах, в том числе в деле бывшего главы СУ СКР по Нижегородской области Владимира Стравинскаса по обвинению в превышении должностных полномочий при реконструкции офиса следственного управления. Не обошлось без Елены Шкаредной и в деле против бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Именно она настаивала на его заочном аресте.

Защитники

Это, пожалуй, самая многочисленная группа игроков - на правой стороне поля, за троих подсудимых у нас сражаются сразу 14 адвокатов. У каждого из них за плечами огромный опыт и целая плеяда звездных клиентов.

Шота Горгадзе (адвокат Евгения Воронина)

Юридической практикой Горгадзе занимается с 2002 года. И за это время среди его клиентов побывали телеведущий Владимир Соловьев, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Росгвардии Владимир Золотов, певец Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин. В деле Олега Сорокина Шота Горгадзе считается относительно новым персонажем - контракт с ним семья Евгения Воронина заключила только 9 января. Однако за это время он успел поднять немалую шумиху, в том числе рассказать о громком процессе в эфире федерального радио.

Сталина Гуревич (адвокат Евгения Воронина)

Еще одна московская защитница Евгения Воронина Сталина Гуревич тоже довольно известная в юридической среде личность. Впервые о ней заговорили после того, как она взялась представлять интересы известных защитников химкинского леса Михаила Бекетова и Константина Фетисова. Вслед за этим ее клиентская база пополнилась «Обществом синих ведерок», которое борется с произволом чиновников и хамством на дорогах.

Михаил Бурмистров (адвокат Олега Сорокина)

Не менее тяжеловесным игроком считается и московский адвокат Михаил Бурмистров, в свое время защищавший интересы вдовы генерала Льва Рохлина Тамары. Также он был защитником самого Льва Рохлина и известного бизнесмена Владимира Гусинского. Благодаря его стараниям из-под стражи были освобождены министр финансов России Владимир Пансков, первый заместитель министра финансов России Владимир Петров и заместитель министра внешнеэкономических связей России Андрей Догаев. Так уж сложилось, что среди его клиентов львиную долю занимают именно политики - так что Олегу Сорокину не одиноко в этой компании.

Сергей Лебедев (адвокат Олега Сорокина)

Адвокат Сергей Лебедев тоже считается довольно сильным игроком, но нижегородского масштаба. Защищать городских политиков ему не впервой - к примеру, в 2017 году именно он взялся защищать бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Сергея Белова. Для Олега Сорокина он тоже давний соратник - он защищал его интересы со времен дела против Дикиных, в том числе в его тяжбе с депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. Человек, можно сказать, проверенный временем и политическими перипетиями.

Игорь Нагорный (адвокат Олега Сорокина)

Особо громких процессов на счету Игоря Нагорного нет. Однако в Нижегородской области он все равно довольно известен - правда, скорее как брат жены Олега Сорокина Элады Нагорной и депутат городской думы.

Сергей Шунин (адвокат Александра Новоселова)

Несколько особняком в списке защитников значатся Татьяна Серебряная и Сергей Шунин - все-таки они защищают не обвиняемых, а потерпевшего. К слову, имя Сергея Шунина в СМИ появляется не впервые. Будучи юристом Комитета против пыток, он снискал себе славу борца с полицейским произволом. В 2015 году он представлял интересы Лазиза Ниязова, которого полицейские избили в лесу, а в 2018 году привлек внимание всего интернета снимками одной из камер СИЗО-1. Пользователи уже окрестили ее «казематами».

Полузащитники

Почему «полу…»? Да потому что на поле юридического боя они появляются от случая к случаю. Назначенные судом адвокаты Нина Платова и Владимир Кандин до сих пор так и не смогли в полной мере ознакомиться с материалами дела. Мало того - в силу объективных причин они периодически пропускают заседания суда, поэтому, появившись, ведут себя довольно скромно и практически не привлекают к себе внимания болельщиков из зала.

Красная карточка

В списке удаленных с поля игроков сейчас значатся Александр Паксютов и Владимир Мишенин. С ними в ходе процесса расторгли договоры сами их подзащитные - Роман Маркеев и Евгений Воронин. Причем, как и в любом матче, никто не исключает, что в дальнейшем этот список будет пополняться.

Скамейка запасных

Тут уже больше года сидит в ожидании своей очереди известный писатель Захар Прилепин. Еще в декабре 2017 года он захотел выступить общественным защитником экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, но получил отказ судьи. Спустя год - в декабре 2018 года - Захар Прилепин предпринял еще одну попытку. И снова безрезультатно.

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