Михаил Константинов: «Сейчас на поверхности нет таких проблем, которые мы не можем решить сами»

- Нижегородская область вступила впериод больших проектов. У власти - Глеб Никитин с новой командой. Создана Стратегия региона, базовый документ, за который проголосовало большинство жителей Нижегородской области. Как эксперт, как вы оцениваете потенциал Нижегородской области. Дело в том, что мы, нижегородцы, все время себя недооцениваем, нам все время кажется, что нам чего-то не хватает. Какие, с вашей точки зрения, сильные и слабые стороны есть у нашего региона?

- Относительно других регионов, где мы работаем, сильных сторон у вас много. За год была сформирована существенная команда. И это с учетом большого кадрового дефицита, который мы наблюдаем по всей стране – в период бурного развития людей всегда не хватает. Эта трудная задача была решена. Далее – написана программа развития. При этом важно, что она была написана понятным языком. Это тоже очень большой результат. И вот из этих результатов складывается то, что называется инвестиционным климатом. С нашей точки зрения, инвесторы могут быть индустриальными. Те, кто заинтересован в том, чтобы объект инвестиций или модернизации потом в свою технологическую цепочку включил бы получающийся продукт. «Я модернизирую производство, я тебе дам денег - сделай вот это, потому что никто, кроме тебя этого сделать не может». Второй тип инвестора – институциональный. Он появляется, когдапроект крупный, и у индустриального инвесторане хватает денег. Это банк, как наш, например, хотя мы больше, чем банк, мы - финансово-промышленная группа. В данном случае, в работе с нижегородскими проектами мы выступаем в роли институционального инвестора. Есть еще и третий тип инвестора - это как раз субъект, то есть сам регион. Он заинтересован в том, чтобы на его территории развивалась, с одной стороны, промышленность, с другой, инфраструктура.

- Дороги, детсады, школы, больницы…

- Во-первых, транспортная история: все вопросы, связанные с платными дорогами, обходами крупных городов, железнодорожными переходами через водные преграды. Конечно же, большое количество вопросов, связанных с детскими садами, это тоже тема ГЧП, перинатальными центрами и так далее.

- У нас планируется создание онкологического кластера.

- Безусловно, онкология. Передовую науку, все возможности доступа к ней, надо нести населению. И вот здесь, когда в лице области появляется инвестор, который четко высказывает свою заинтересованность, содержится сильное конкурентное преимущество. Это еще балл в рейтинг инвестиционной привлекательности. Проблемы тоже, конечно, есть. Все о чем мы говорили, можно развернуть и в сторону проблемы. Инфраструктуру строить надо? Да. Но это, скорее, задача. Проблема - это то, что мы не можем решить сами. Ну, например, обратиться к законодательству, чтобы внести изменения.

- Такие есть проблемы, на ваш взгляд?

- Сейчас на поверхности таких проблем нет. Они появятся глубже, когда появится производство специфических агрегатов и оборудования для конкретных отраслей. Там возникнут, например, вопросы с техническим регулированием, с обязательной отраслевой сертификацией. Возможно, они будут решены на уровне договоренностей с отраслями. Возможно, придется вносить изменения в техническое регулирование, которое позволит иметь более простой доступ к возможностям сертификации.

- "Инвестиции", "инновации", "диджитализация" – эти слова сегодня часто произносятся. Мне хочется узнать, что за ними стоит для простых людей?

- Если начинает развиваться производство, появляется вторая производная развития. В той же геолокации появляются смежные и сервисные производства. Это больше рабочих мест, больше налогов в область. И тут же появляется спрос на ту же самую инфраструктуру, о которой мы говорили: транспорт, детсады, рекреация. Все это начинает расти. А это тоже рабочие места и налоги.

- Зарплаты начинают расти?

- Не сразу. Это не всегда прямая зависимость. Но, как правило, они начинают расти вторым темпом. Началось развитие, сформировалась привлекательность региона, в этот регион потекли специалисты из соседних регионов. Они имеют хорошую квалификацию, способность трудиться, желание, четко поставленные задачи, и они создают конкуренцию местным специалистам. На этом фоне происходит стабилизация зарплат, а вот потом они начинают расти.

- Налоги - понятно, рабочие места – понятно… Сколько таких инвесторов должно прийти в область, чтобы наше качество жизни в краткосрочной перспективе, двух-трех лет, выросло? Потому что все с удовольствием говорят о десятилетней перспективе, но мало кто из людей понимает эти результаты. Кто должен прийти - компания Газпромбанк, другие инвесторы? Сколько в деньгах должно быть вложено, и от кого это зависит?

- Оценить в настоящий момент, в рамках Стратегии развития, точный объем инвестиций, который должен прийти в регион, достаточно трудно. Доходность каждого из проектов будет меняться в соответствии с экономической конъюнктурой. И благоприятного климата нам ожидать не приходится, ни снаружи, ни внутри. Очевидно, что предприятия, производящие современную, конкурентоспособную продукцию, на международном рынке будут встречать крайне недружественно, тут богатый опыт «непарламентских» методов протекционизма встречается часто. Легко не будет. Посчитать объемы, которые нужны для реконструкции, трудно. В области существуют серьезные корпорации, у которых есть свои инвестиционные программы. Вопрос в том, что они их сформировали не по принципу достаточных инвестиций именно в конкретный объект в области, а по принципу максимально возможных доступных им инвестиционных средств исходя из тех источников, которые они в состоянии задействовать. Это планы на 2019 год, ну до 2020 года. На 2022 год плана инвестиционного уже точно нет. Но это серьезный поток. Его можно увеличить, если добавить к нему еще и институционального инвестора. Здесь может сыграть свою роль третий тип инвестора, то есть региональное руководство, сказав: «Институционалы, приходите сюда, здесь поток гарантирован».

- И вот здесь выступает губернатор, да? То, чем он сегодня занят, передвигаясь по федеральным кабинетам, как чиновничьим, так и корпоративным, разговаривая с теми, от кого зависит экономика. Мол, ребята, приходите, мы готовы. Судя по тому, что вы здесь, у него это получается.

- Да, дай бог ему дальнейшего успеха. Сейчас в деньгах это оценить трудно, но это триллионы, в длинной перспективе, в короткой – это десятки миллиардов, которые надо инвестировать в совершенно разные направления. Потому что без нормальной социалки индустриальный кластер поднимать будет трудно. Нужно привлекать серьезных специалистов нового класса. Это еще и инвестиции в образование. Нижегородская база образования - потрясающая.Создавать на ней дополнительные специальности, элективы, для студентов просто сам бог велел. Мы много работаем с университетом, не только по кампусным картам, но и существенно расширяя свои продукты. И мы прекрасно понимаем, что там огромнейший потенциал, который начинает сейчас активно раскручиваться. Это невозможно сделать за мгновение, но объем проведенной работы дает уверенность в том, что регион будет серьезно обеспечен кадрами через 2-3 года.