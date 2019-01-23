2019-01-23T10:23:16+03:00
Общество

Уральский художник сделает макет Выксы из груды мусора

Участие в создании масштабной инсталляции принимают местные жители [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фрагмент будущего арт-объекта "Метрополис. Выкса" Владимира Селезнева.Фрагмент будущего арт-объекта "Метрополис. Выкса" Владимира Селезнева.
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Мусор может быть искусством! Доказательством этому служат работы уральского художника Владимира Селезнева, на время ставшим резидентом творческой платформы Vyksa Air в Выксе.

Жители Выксы живо откликнулись на призыв принести мусор. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Выксы живо откликнулись на призыв принести мусор.Фото: СОЦСЕТИ

Пожалуй, самым известным произведением этого творца является «Метрополис» - макет города, сделанный из всякого мусора. Разные версии инсталляции показывались в Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Сеуле и других городах. Теперь художник взялся за нижегородскую Выксу.

В своей работе Владимир показывает две стороны мегаполиса. И чтобы увидеть произведение, надо смотреть на него в двух световых режимах.

Общественность активно участвует в создании инсталляции. Фото: СОЦСЕТИ

Общественность активно участвует в создании инсталляции.Фото: СОЦСЕТИ

- Груда мусора, из которого он собирает свой город и которая символизирует «темную» бытовую сторону, при выключении света превращается в романтический образ, который можно увидеть ночью из самолета: цепочки огней обозначают линии улиц, освещенные пятна - горящие окна в жилых и заводских районах, - отметили в арт-резиденции.

Так при включенном и выключенном свете выглядит инсталляция Селезнева под названием "Метрополис. Казань". Фото: СОЦСЕТИ

Так при включенном и выключенном свете выглядит инсталляция Селезнева под названием "Метрополис. Казань".Фото: СОЦСЕТИ

В Выксе к созданию инсталляции активно подключились местные жители. Сначала они собирали мусор (банки из-под майонеза, журналы, обувные коробки, пластиковая посуда, сломанные игрушки и прочее), а затем раскрашивали объекты специальной флуоресцентной и инсталлировали их по карте города. Однако завершить монтаж инсталляции планируется только за день до открытия выставки «Метрополис» (0+) в Музее истории АО «ВМЗ» (Выкса), сообщили «Комсомолке» в арт-резиденции. Посмотреть на чудотворение можно будет уже 25 января в 18.00.

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