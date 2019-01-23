Где выгодно купить мебель в квартиру в Нижнем Новгороде

Квартира куплена, ремонт почти закончен, осталось лишь позаботиться о функциональности и удобстве нового жилья. Только вот финансы уже на исходе, а жить «в голых стенах» совсем не хочется. Как быть и правильно сэкономить на покупке мебели, расскажем в нашей статье.

Выгодно – не значит быстро, позаботьтесь о мебели заранее, еще на этапе ремонта. Так вы сможете выбрать наиболее подходящее для вас предложение в магазине.

Совет 1.

Сравните цены. Дело в том, что у одной фабрики может быть несколько дилеров, которые устанавливают свою стоимость. Причем мебель от производителя не всегда стоит меньше. Если посредник получает большую скидку от первичного звена, то стоимость одного и того же спального гарнитура, к примеру, у дилера может быть ниже заводской.

Бежевая мебель в сочетании с темно-синей подойдет для гостиной

Совет 2.

Мебельный салон – хорошо, но в интернете дешевле. Поехать и выбрать интересующую модель кухни или гостиной удобно, конечно, в магазине, но вот заказать выгоднее в интернете. Салоны обычно занимают большую площадь, за которую платят аренду. Также продавцы-консультанты получают заработную плату, поэтому цена одной и той же модели в интернет-магазине и в салоне может отличаться на 10-15%.

Совет 3.

Обратите внимание на сезонные скидки. Для разных видов – свое время года. Так, мягкая и корпусная мебель падает в цене на новогодних каникулах, в конце лета и начале осени. Садовую мебель лучше покупать в период с середины августа до марта.

Покупая кровать, особое внимание уделите матрасуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет 4.

Аналог всегда дешевле оригинала. Популярная модель шкафа, конечно, выглядит стильно. Однако найти аналог в интернет-магазине не составит особого труда. Нужно лишь выделить время.

Совет 5.

Гораздо выгоднее покупать мебель по акции, промокоду или на распродажах. Черные пятницы и понедельники давно стали синонимом выгоды и экономии. Уже 28 января стартует «Киберпонедельник в «Ангстрем». Один из крупнейших в стране интернет-магазинов – «Ангстрем» – предлагает скидку 18% на покупки от 30 тысяч рублей. Акция продлится с 28 по 31 января 2019 года. Снижение цены не распространяется на товары, уже участвующие в акции, на продукцию стороннего производства, а также товары из распродажи.

Просто, со вкусом, не дорогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет 6.

Кэшбек захватывает мир. Многие банки выпускают дебетовые и кредитные карты, с помощью которых можно вернуть небольшой процент с покупки. Кэшбек может не превышать 2%, а порой достигает и 30%.

Совет 7.

Если вы выбрали для покупки обычный магазин, то выставочный образец всегда будет стоить меньше.

При покупке мебели обратите внимание на несколько моментов

1) Посмотрите на обивку, ровно ли прострочены элементы дивана/чехлы, равномерно ли распределен наполнитель, эстетично ли выглядит строчка на углах.

2) Если конструкция позволяет, осмотрите диван и подушки. В качественных диванах наполнитель запаковывают во внутренний чехол.

3) Проверьте прочность каркаса. Наиболее надежным считается диван-кровать на металлокаркасе.

4) Если диван или кровать имеет подъемный механизм, несколько раз откройте и закройте его. Так вы поймете, как он работает, не трется ли ткань о другие детали мебели и многое другое.

5) Обратите внимание на технические характеристики мебельной обивки: синтетический состав - хороший признак, значит, ткань рассчитана для долгосрочного использования.

ВАЖНО

Чтобы не прогадать с мебелью на кухню или гостиную, лучше подстраховаться и выбрать наиболее качественный товар. Пусть он будет стоить немного дороже, но прослужит долго.

Если вы покупаете диван-кровать, на котором планируете каждый день спать, стоит обратить внимание на механизм, за счет которого он раскладывается. Механизм «еврокнижка», к примеру, подойдет для ежедневного использования в качестве спального места, а «французская раскладушка» или «седафлекс» (механизм, который используется в мягкой мебели как устройство трансформации) - хорош для гостиной. Его «выкатной» принцип требует больше свободного пространства перед диваном для раскладки.

Особое внимание стоит уделить функциональности. Отсеки для хранения вещей, дополнительные полки или скрытые ниши прекрасно решат проблемы с нехваткой места в квартире.

Обратите внимание на упаковку мебели во время доставки. Требуйте от производителя, риелтора или транспортной компании качественной упаковки и осторожного обращения. В противном случае, если обнаружите повреждения на новой мебели, то имеете право отказаться от товара.

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