Афиша Нижнего Новгорода с 23 по 30 января: Анна Большова, группа «Пикник» и премьера фильма «Холмс & Ватсон»

КИНО

КОМЕДИЯ, ДЕТЕКТИВ (США)

«Холмс & Ватсон»

Легендарный дуэт Уилла Феррелла и Джона Си Райли вновь встретился на съемочной площадке. Фильм «Холмс & Ватсон» - уникальная комичная интерпретация приключений величайшего детектива в мире Шерлока Холмса (Феррелл) и его неутомимого компаньона, доктора Джона Ватсона (Райли).

Во время церемонии празднования дня рождения Шерлока Холмса в Букингемском дворце обнаруживается мертвое тело, спрятанное в огромном торте. Кажется, что за чудовищной провокацией стоит извечный противник Холмса, профессор Джеймс Мориарти (Файнс), однако легендарный сыщик воздерживается от поспешных суждений. Распутывая клубок улик, Холмс и Ватсон сталкиваются с величайшей угрозой в истории их плодотворного сотрудничества. Гениальный детектив и его не столь проницательный напарник должны полагаться друг на друга, если хотят найти убийцу, спасти королеву и восстановить репутацию своего знаменитого дуэта, поскольку это дело может разлучить их раз и навсегда. (16+)

Режиссер Этан Коэн. В ролях: Лорен Лапкус, Джон Си Райли, Уилл Феррелл, Рэйф Файнс, Ребекка Холл, Келли Макдоналд, Хью Лори и другие.

С 24 января в кинотеатре «Арлекино», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

СПЕКТАКЛИ

Большова и Баринов. «Алые паруса»

«Алые паруса» - невероятно трогательная и романтичная повесть-феерия Александра Грина, которая уже многие десятилетия не теряет своей актуальности для читателей разных возрастов. За почти век своего существования она стала символом непоколебимой веры в настоящую любовь, свои идеалы и мечту.

В День всех влюбленных звезды театра и кино Анна Большова и Валерий Баринов прочтут по ролям одну из самых прекрасных и искренних историй о любви. В программе концерта прозвучит музыка Александра Глазунова и Микалоюса Чюрлениса в исполнении Симфонического оркестра филармонии под управлением Александра Скульского. (6+)

14 февраля, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 2000 рублей

«Три сестры» в драме

Режиссер Валерий Саркисов предлагает собственный вариант сценографии, объединяя людей (Чехов, Станиславский, первые исполнители ролей в пьесе), арт-объекты (можно поехать в Москву и побывать в Доме-музее Станиславского), эпохи и зрителей непреходящей ценностью классических основ. Изысканные декорации и изящные, соответствующие тому времени стильные костюмы задают верный «чеховский» тон сразу и бесповоротно.

Судьбы трех сестер звучат как полифония вечного течения времени - с несостоявшейся любовью, с тихими вечерними посиделками у самовара, откровенными разговорами и «неудобными» ситуациями. Вроде бы «тихий» спектакль. Но тихий ли? Что-то витает в воздухе, атмосфера накаляется, и - набат, пожар; и снова из кажущейся благости вырастает конфликт, усиливается напряжение, и - выстрел! (12+)

23 января, 18.30

Театр драмы им. М. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 250 - 800 рублей

«Пушкин. Триптих»

Идея проекта родилась по результатам режиссерской лаборатории Союза театральных деятелей России под руководством народного артиста России, художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Лаборатория состоялась в мае 2017 года в нижегородском театре «Комедiя». То, что режиссеры представили в виде пятнадцатиминутных эскизов, приобрело вид законченного целостного спектакля. В спектакль вошли три повести: «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель» и «Метель». (12+)

29 января в 18.00

Нижегородский театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24

Билеты: 700 рублей

«Рандеву на Брайтон-Бич»

В современном Нью-Йорке судьба сводит двух выходцев из России. Он - старый еврей, одинокий обитатель Брайтон-Бич, эмигрировавший в Америку 20 лет назад, но так и не ставший там «своим». Она - молодая американка, которую в США родители-эмигранты привезли еще ребенком. Он попал под колеса ее машины, и суд обязал ее ухаживать за ним на общественных началах. У обоих свои непростые отношения и с покинутым СССР, и с приютившей Америкой, а потому каждый их разговор больше напоминает поединок, полный иронии и сарказма. Однако в процессе ежедневных столкновений выясняется, что прошлое связывает их гораздо больше, чем судебное решение. (16+)

29 января, 18.30

Нижегородский дом актера им. В. Вихрова, ул. Пискунова, 10; тел. 436-63-50

Билеты: 300 - 400 рублей

«Валентинов день». История о любви

Современный драматург Иван Вырыпаев написал трогательную историю любви на все времена. Авторский вариант развития событий далеких 1970-х ...Суть истории? Любовный треугольник, вечная проблема выбора. Ревность, преданность, отчаяние и вера, дающие силы жить и любить всем персонажам. Эта история - путешествие во времени, от конца двадцатого века до наших дней, от первой любви до зрелых сложных взаимоотношений, от иллюзий до реальности... Эта история про любовь! (16+)

30 января, 19.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

КОНЦЕРТЫ

Пикник. «Левитация»

Вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полет. Но полет не на Марс и даже не к Солнцу, а в музыкальный полет, воспарить над суетой и обыденностью. Как обычно, «Пикник» готовит не только музыкальные, но и по многолетней традиции, сценические сюрпризы. Для этой цели мобилизованы лучшие умы кибернетической мысли Петербурга. И все идет к тому, что полет будет не только музыкальный, но вполне реальный. (0+)

24 января, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 2300 - 4500 рублей

«Испанский вояж»: Бизе и Равель

Нижегородская филармония приглашает на концерт Muchas gracias абонемента № 11 «По ступенькам музыкальных знаний». В программе: Равель - «Болеро», Бизе - интродукция к первому акту «Кармен», Бизе - Щедрин - «Тореро» из «Кармен-сюиты», Римский-Корсаков - «Испанское каприччио», Мусоргский - Равель «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки», Чайковский - «Испанский танец» из балета «Лебединое озеро» и Глазунов - «Испанский танец» из балета «Раймонда». (6+)

27 января, 13.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 300 - 350 рублей

ВЫСТАВКИ

«Человек эпохи Возрождения»

НГХМ представляет выставку, посвященную творчеству гениального итальянского мастера эпохи Возрождения Якопо Тинторетто. Посетители выставки смогут узнать много новых, ранее неизвестных фактов из жизни одного из самых необычных живописцев итальянского Ренессанса. В частности, кто на самом деле изображен на портрете, каков был его статус, как сложилась судьба этого человека эпохи Возрождения? Какова настоящая фамилия автора, вошедшего в историю мирового искусства под двумя прозвищами - Тинторетто и Робусти?

В состав выставки включено также произведение последователя Тинторетто, венецианского художника Джакомо Пальма-младшего, более известного как Якопо Негретти, (1548/50-1628). Его картина «Апостол» предоставлена музею из частного собрания. Экспозицию дополняют пейзажи Венеции, выполненные в мастерской известного представителя венецианской живописной школы Франческо Гварди (1712-1793), и уникальные предметы декоративно-прикладного искусства - итальянская майолика конца XVI века. (0+)

Со 2 января

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел. 439-15-40

Билеты: уточняйте по телефону

«Тбилисские мотивы». Фотографии

Русский музей фотографии предлагает вниманию нижегородцев выставку работ грузинского фотографа Александра Саакова (1937-2007). Фотокорреспондент ТАСС и АПН, обладатель более 120 наград всесоюзных и международных фотовыставок, Александр Сааков работал в разных жанрах: от портрета и репортажа до натюрморта и коллажа. Ему позировали Святослав Рихтер, Владимир Высоцкий, Арам Хачатурян, Бэлла Ахмадуллина. И эти снимки, до сих пор узнаваемые, публиковались в советской и зарубежной прессе, вызывали восхищение любителей и профессионалов.

Основную часть экспозиции составили фотографии второй половины прошлого века, созданные Александром Сааковым в его родном Тбилиси. Долгие годы он снимал тбилисские улицы и их чудаковатых и прекрасных обитателей - исчезающих носителей духа старого города.

В фотографиях Саакова оживает история: люди, улицы, ни с чем не сравнимая атмосфера старого Тифлиса. Эти черно-белые снимки словно бы заключили в себя не только зрительный образ города, но и его ароматы, звуки, то пронзительное чувство уходящего времени, которое лишь фотография властна схватить в единое мгновение и удержать навсегда. (12+)

По 17 февраля

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а; тел. 437-37-43

Билеты: уточняйте по телефону