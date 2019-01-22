2019-01-22T17:10:28+03:00
Общество

Строительство нового участка дороги Неклюдово – Золотово начнется в феврале 2019 года

Трасса должна быть готова в 2020 году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Строительство нового участка дороги Неклюдово – Золотово начнется в феврале 2019 года. Фото: Артем ЗОРИНСтроительство нового участка дороги Неклюдово – Золотово начнется в феврале 2019 года. Фото: Артем ЗОРИН
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Основные работы по строительству участка дороги Неклюдово – Золотово на трассе Нижний НовгородШахуньяКиров планируется начать уже в феврале 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Согласно информации, работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После того, как дорога будет построена, пропуск транспортного потока по данному участку будет осуществляться, минуя населенные пункты и железнодорожный переезд в одном уровне. Таким образом, доля дорог, работающих в режиме перегрузки, будет снижена.

- В декабре 2018 года заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги на участке Неклюдово – Золотово. Работы должны завершиться в 2020 году. Стоимость работ по государственному контракту составляет 3,563 миллиарда рублей, - отметили в минтрансе.

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