Строительство нового участка дороги Неклюдово – Золотово начнется в феврале 2019 года

Основные работы по строительству участка дороги Неклюдово – Золотово на трассе Нижний Новгород – Шахунья – Киров планируется начать уже в феврале 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Согласно информации, работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После того, как дорога будет построена, пропуск транспортного потока по данному участку будет осуществляться, минуя населенные пункты и железнодорожный переезд в одном уровне. Таким образом, доля дорог, работающих в режиме перегрузки, будет снижена.

- В декабре 2018 года заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги на участке Неклюдово – Золотово. Работы должны завершиться в 2020 году. Стоимость работ по государственному контракту составляет 3,563 миллиарда рублей, - отметили в минтрансе.