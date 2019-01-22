Новый детский сад в микрорайоне «Бурнаковский» будет введен в эксплуатацию 1 июля

В микрорайоне «Бурнаковский» Нижнего Новгорода возобновились работы по возведению нового детского сада на 300 мест. Мэр города Владимир Панов, который побывал на месте строительства, пообещал, что здание должно быть введено в эксплуатацию 1 июля 2019 года.

Сейчас детский сад готов на 50%. Рабочие уже возвели стены и внутренние перегородки, а также положили кровлю. Монтаж окон выполнен на 90%.

Фото: Алексей Манянин

- Как только потеплеет, мы начнем фасадные и отделочные работы, а затем приступим к благоустройству, - рассказал представитель подрядной организации Анзор Кипкеев.

Панов поручил директору департамента строительства и капремонта еженедельно докладывать о ходе строительства здания. Пока что подрядчик укладывается в сроки.

Фото: Алексей Манянин

Только цифры

Новый детский сад в ЖК «Бурнаковский» будет состоять из восьми двухэтажных блоков и одного одноэтажного. Общая площадь здания – 5 116 квадратных метров.

Стоимость муниципального контракта – 148 255 миллиона рублей.

Конкретно

Всего в 2019 году в Нижнем Новгороде будут построены 19 детских садов. Работы ведутся уже на четырех объектах: в ЖК «Бурнаковский», в микрорайонах «Цветы», «Гагаринские высоты» и «Седьмое небо».

Еще к девяти детским садам будут возводиться пристрои на 60 ясельных мест.