Детский аутизм: можно ли помочь ребенку

О детях-аутистах в последние годы стали говорить все чаще, однако родители, столкнувшиеся с такой проблемой, до сих пор не знают, куда бежать и к кому обращаться за помощью. Для того чтобы помочь таким детям и их родителям, министерство здравоохранения Нижегородской области совместно с Приволжским медицинским университетом запустило проект ранней диагностики аутизма у детей двух-трех лет.

В четырех поликлиниках города (поликлиники № 25, 48, 22 и 27 при больнице «Айболит») будет проводиться анкетирование родителей, и дети, у которых есть подозрение на аутистическое расстройство, смогут обратиться за консультацией к психиатру, кабинет которого будет находиться в этой же поликлинике.

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- Прием идет целый час, за это время специалист может подтвердить или опровергнуть подозрения. И, что очень важно, это лишь консультация! Мы не ставим ребенка на учет, его документы никуда не отправляются, - рассказала руководитель Университетского центра психологии и развития детей ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России Оксана Баландина.

Весь проект рассчитан на год. За это время специалисты ПИМУ рассчитывают отработать свои методики по выявлению аутизма у детей двух-трех лет и начать заниматься с ними.

- Ранняя социализация может существенно сгладить аутистические признаки, а в редких случаях ребенок вообще может выйти из этого диагноза, - оптимистично заявила Оксана Баландина.

Приволжский медицинский университет уже несколько лет занимается ранней диагностикой и социализацией детей с аутизмом. В том числе на базе университета открыт центр «Добрый сад», где есть не только консультации и занятия, но и специализированный детский сад.

Кроме того, в Нижнем Новгороде получить помощь можно в клинике психического здоровья «Практика», где основной упор делается на семейную психотерапию как одну из самых действенных методик.

- Очень важно понять, что происходит в семье. На своих встречах мы собираем не только родителей и детей. Там могут быть братья, сестры, бабушки и дедушки. Порой приходят сразу три-четыре поколения, - рассказала врач-психиатр, психотерапевт, семейный психотерапевт, главный врач клиники психического здоровья «Практика» Татьяна Харабурова. - Для нас очень важно, чтобы родители избавились от чувства вины и взаимных обвинений. Мы работаем по методу позитивной коннотации: переводим все в положительное русло. Также в нашей практике есть метод с односторонним зеркалом: есть группа врачей, которая работает с семьей, а есть группа, которая наблюдает из-за зеркала, чтобы не быть вовлеченными в энергетическую систему семьи, что крайне важно для семейной терапии.

Также в клинике «Практика» скоро откроется группа для родителей детей с аутизмом.

- Здесь родителей могут увидеть, что они не одни, посмотреть, каких результатов достигли другие и что они тоже так могут, - объяснила Татьяна Харабурова.

В качестве дополнения при социализации ребенка-аутиста прекрасно помогает иппотерапия. Дети очень любят животных, доверяют им. А лошади особенно хороши для этого.

В качестве дополнения при социализации ребенка-аутиста прекрасно помогает иппотерапия

- Дети-аутисты очень любят ритм, повторяющиеся движения, поэтому мы используем шаг лошади, в качестве социализации ребенка мы используем уход и кормление лошади, - рассказала директор автономной некоммерческой организации «Нижегородский центр иппотерапии «Контакт» Марина Лукина. - Также на занятиях можно отработать умение ребенка ждать. Я прошу родителей приходить немного раньше, чтобы ребенок видел других занимающихся и умел ждать. Это тоже очень важно для таких детей. Также мы проводим занятия в группе, что помогает таким деткам. Но к таким занятиям мы приходим постепенно.

К сожалению, специалистов, способных помочь детям-аутистам и их родителям, в Нижнем Новгороде не очень много. Однако если программа ранней диагностики и помощи детям-аутистам получит положительные отзывы, то в будущем она будет распространяться на все поликлиники города. Однако родителям нужно помнить, что в социализации такого ребенка нужен комплексный подход.