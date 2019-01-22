Полуголый житель Дзержинска выпрыгнул из окна с криками «Не верю демонам!»

- Люди, позвоните, пожалуйста, полицейским! - истошно кричал мужчина в трусах и майке, высунувшись в окно жилой трехэтажного дома вечером 21 января.

30-летний наркоман выпрыгнул в окно и приземлился на газовую трубу.Фото: скрин с видео

Около часа 30-летний житель Дзержинска требовал, чтобы к нему приехали полицейские и спасатели МЧС. Просьба дебошира была выполнена, однако в подлинность прибывших на место сотрудников двух этих ведомств он отказался, передает телекомпания «Дзержинск».

Мужчина не желал слезать с трубы.Фото: скрин с видео

Часовая стрелка близилась к полночи, нужно было что-то решать. Сразу попасть в квартиру полураздетого дзержинца не удалось - в дверном замке застрял сломанный ключ.

- Он уже состоит в наркологии, - между прочим сообщила жена Николая.

В замке входной двери в квартиру дебошира застрял сломанный ключ. Спасатели никак не могли пробраться внутрь.Фото: скрин с видео

По словам несчастной женщины, ее избранник пристрастился к наркотикам по вине приятеля. Да так, что позже продолжительное время лечился от наркозависимости. Только безрезультатно, раз молодой человек оказался залез на подоконник в одних трусах да майке.

Тем временем дверь не поддавалась умелым спасателям. Они было схватились за инструментом посерьезнее, как вдруг «врата» распахнулись. Только хозяин квартиры не поспешил встретить гостей, а тотчас сиганул в окно, приземлившись не в сугроб, а на газовую трубу.

В квартиру дебошира удалось затащить полицейскому.Фото: скрин с видео

- Бегал по ней взад-вперед. Будто за воздух держался. Другой бы упал давно, а этот - нет, - восхитился очевидец.

Терпении соседей лопнуло, и они стали кидаться в Николая снежками в надежде, что он не удержится и спрыгнет-таки вниз. Но не тут-то было! Мужчина ловко балансировал на желтой жердочке, не желая заканчивать полуночное представление. Справиться с дебоширом удалось полицейскому, который силой затащил полуголого наркомана в квартиру.

Снизу мужчину подталкивал спасатель МЧС.Фото: скрин с видео

- Как вы с ним дальше? - поинтересовались очевидцы у жены задержанного.

- Никак. Развод в понедельник, - сказала, как отрезала.

Теперь 30-летнего жителя трехэтажки ждет лечение в специализированном медицинском учреждении.