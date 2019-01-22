2019-01-22T10:36:31+03:00
Общество

Александр Югов: «Будет победой, если Нижний Новгород перестанут путать с Великим Новгородом»

Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов в проекте «Герои Волги» рассказал о наследии чемпионата мира по футболу и грядущем 800-летии Нижнего Новгорода
Эльвира ОСИПОВАЮлия ИСАЕВА
Поделиться:
Александр Югов: «Будет победой, если Нижний Новгород перестанут путать с Великим Новгородом»Александр Югов: «Будет победой, если Нижний Новгород перестанут путать с Великим Новгородом»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

- Вы курируете вопросы спорта, культуры и туризма. Это красивые, но сложные темы. У вас есть большой управленческий опыт, потому что вы работали в министерстве имущества. Значит ли это, что вы в первую очередь будете заниматься незаконченными объектами строительства, которые входят в вашу сферу? Или это лишь одно из направлений?

- Действительно, опыт работы в имущественном блоке – основной. Мое знакомство с Нижегородской областью изнутри началось тогда, когда год назад меня назначили руководителем территориального Управления федерального агентства по управлению государственным имуществом. После этого я перешел на работу в правительство области и теперь занимаюсь вопросами спорта, культуры и туризма. Эта имущественная составляющая везде важна: не важно, какой сферой ты занимаешься. Взять хотя бы усадьбу Рукавишниковых на Верхневолжской набережной – визитную карточку Нижнего Новгорода. У нас получилось оперативно сработать и обеспечить передачу усадьбы в региональную собственность. Это очень важно. Имущественный вопрос всегда важен. Я сталкиваюсь с проблемой: у всех руководителей спортивных и культурных учреждений не решен этот имущественный вопрос. Например, дефицит помещений, льда, водных объектов и т.д.

- Недавно для обсуждения будущего здания банка Рукавишниковых вы привлекали достаточно известную организацию – завод «Флакон». Речь идет о том, чтобы сформировать некий кластер на базе этого здания. Там уже происходят активности. Но всех волнует вопрос: почему работают снова москвичи?

- Мы будем рады видеть всех, кто предложит хороший, концептуальный вариант по тому, как использовать это здание. Добро пожаловать! Но дело-то не в том, чтобы предложить, что и где будет располагаться. Помимо отраслевого вопроса необходимо понять все с точки зрения финансирования и управления. Ведь это же объект культурного наследия, необходимо все грамотно продумать и использовать. У нас нет конкретной цели работать с москвичами.

- В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать 800-летие. Сейчас решается финансовый вопрос, собираются участники. Каковы основные приоритеты к этому важному событию?

- Прежде всего, это серьезная ответственность для всей команды правительства Нижегородской области. Для каждого, кто будет принимать участие в подготовке. У нас осталось немного времени, и нужно уже начинать работать по плану. Мы общаемся с общественниками, деятелями культуры, чтобы это прошло наиболее масштабно. Но самое главное – понять и правильно подать эмоциональную составляющую. Это должен быть не просто хаотичный набор событий и какая-то всеобщая эйфория, а нужно понимать, что такое наследие 800-летия. Надо раскрыть потенциал города: экономический, событий, информационный, туристический.

- Сами нижегородцы, несмотря на блестящие рейтинги, скептически относятся к своему краю. Тем не менее, чего, на ваш взгляд, в первую очередь сейчас не хватает Нижнему Новгороду?

- В меру всего не хватает. И хорошего грамотного пиара, потому что до сих пор многие путают Нижний Новгород и Великий Новгород, для нас это было бы большой победой, если бы люди перестали задавать эти вопросы. Многие не знают, что наш город находится в такой доступной среде от Москвы, с таким хорошим сообщением по всем видам транспорта. Нужно грамотно показать, чем привлекательно путешествие в Нижний Новгород. Тем более у нас для этого есть все: нужно немножко правильно упаковать и почистить. Мы даже презентовали «Карту гостя» - это тоже немаловажный момент.

- Мы замечательно провели чемпионат мира по футболу. Один из проектов – каток «Зимняя сказка» - многие в восторге. Вы курировали его. В Нижнем Новгороде такой конструкции еще не было. Это делали только чиновники? Каких усилий это стоило? И будет ли этот каток там всегда?

- Действительно, сделать каток было непросто: были ограничения и финансовые и со временем. Нам удалось подключить партнеров – многие бизнесмены откликнулись. Мы считаем, что получилось удачно. Нужно было продемонстрировать людям, что такое возможно в Нижнем Новгороде, что зимой стадион не спит. Я сам тоже там катался на коньках в день открытия. Нам важно было понять, как отреагируют нижегородцы. Кстати, мы - единственный стадион из всех построенных к ЧМ, который что-то сделал зимой.

- Принято говорить, что Нижний Новгород – хоккейный город, но с недавних пор он стал еще и футбольным. Пятое место ФК «НН» по итогам полугода, амбициозный тренер, около 20 тысяч болельщиков на матчах. Какое будущее у ФК «НН»? Не закончится ли эта история так же скандально, как было раньше?

- Вы знаете, стадион обязывает так не закончить. Я считаю, что город, у которого есть такая арена, просто обязан иметь клуб, который играет в высшем дивизионе. Поэтому мы будем помогать им, всячески поддерживать, чтобы команда оказалась и закрепилась там. У команды есть задача – играть на победу в каждом матче. Посмотрим, к чему это приведет, и дальше будем действовать по ситуации. Я бы лично хотел здесь увидеть и премьер-лигу.

-Теперь о хоккее. «Торпедо» в каждом сезоне играет примерно одинаково, примерно на одном и том же месте. Мы выходим в плей-офф, и все заканчивается после 1/8. Я помню время, когда нижегородский хоккей поставлял в сборную России великих хоккеистов. Хотелось бы это вернуть. От кого это зависит?

- От всего зависит. Конечно, команда не может находиться в полудерганном состоянии при нестабильном финансировании. Наша задача – сделать так, чтобы в этом вопросе у команды не было проблем. Приоритет нужно отдавать нижегородским спортсменам, если есть такая возможность, а не просто покупать других игроков. Такая установка уже дана тренерам. А чтобы создать основы для экспорта игроков, нужно развивать детский и юношеский спорт. Самое главное – построить нормальную хоккейную детскую хоккейную школу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«На моих глазах насиловали заключенных лопатой»: Фотограф Лошагин рассказал, как платил начальнику колонии за «сексуальную безопасность»
Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены-фотомодели, раскрыл жуткие тайны ИК-54 [видео, эксклюзив "КП"]
Новости 24
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» оштрафовали на 600 тысяч рублей
Нижегородец до смерти забил коллегу кувалдой
Восьмилетний нижегородец не мог уснуть две ночи после страшного квеста
Три кандидата зарегистрированы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в ЗСНО
Нижегородка зарезала бывшего работника в Приокском районе
Нижегородцы Дмитрий Люстрицкий и Садык Лалаев завоевали медали на Чемпионате России по греко-римской борьбе
Новое производство алюминиевых деталей запустили в Нижегородской области
Жители Большого Мурашкина поблагодарили Глеба Никитина за решение проблемы с освещением
Первые выделенные полосы для общественного транспорта в Нижнем Новгороде появятся на Канавинском мосту и улице Советской
Житель Нижегородской области зарезал квартиранта из-за спора о работе
Нижегородца наградили медалью СК за помощь в расследовании «дела Каримовой»
АЗС в Балахне арестовали за долг в 1,5 миллиона рублей
Вадим Нанаев уволен с поста директора департамента благоустройства Дзержинска
Пассажирский автобус насмерть сбил 24-летнего пешехода на трассе под Выксой
Стоимость проезда в маршрутке Т-67 увеличится до 30 рублей