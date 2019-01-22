Александр Югов: «Будет победой, если Нижний Новгород перестанут путать с Великим Новгородом»

- Вы курируете вопросы спорта, культуры и туризма. Это красивые, но сложные темы. У вас есть большой управленческий опыт, потому что вы работали в министерстве имущества. Значит ли это, что вы в первую очередь будете заниматься незаконченными объектами строительства, которые входят в вашу сферу? Или это лишь одно из направлений?

- Действительно, опыт работы в имущественном блоке – основной. Мое знакомство с Нижегородской областью изнутри началось тогда, когда год назад меня назначили руководителем территориального Управления федерального агентства по управлению государственным имуществом. После этого я перешел на работу в правительство области и теперь занимаюсь вопросами спорта, культуры и туризма. Эта имущественная составляющая везде важна: не важно, какой сферой ты занимаешься. Взять хотя бы усадьбу Рукавишниковых на Верхневолжской набережной – визитную карточку Нижнего Новгорода. У нас получилось оперативно сработать и обеспечить передачу усадьбы в региональную собственность. Это очень важно. Имущественный вопрос всегда важен. Я сталкиваюсь с проблемой: у всех руководителей спортивных и культурных учреждений не решен этот имущественный вопрос. Например, дефицит помещений, льда, водных объектов и т.д.

- Недавно для обсуждения будущего здания банка Рукавишниковых вы привлекали достаточно известную организацию – завод «Флакон». Речь идет о том, чтобы сформировать некий кластер на базе этого здания. Там уже происходят активности. Но всех волнует вопрос: почему работают снова москвичи?

- Мы будем рады видеть всех, кто предложит хороший, концептуальный вариант по тому, как использовать это здание. Добро пожаловать! Но дело-то не в том, чтобы предложить, что и где будет располагаться. Помимо отраслевого вопроса необходимо понять все с точки зрения финансирования и управления. Ведь это же объект культурного наследия, необходимо все грамотно продумать и использовать. У нас нет конкретной цели работать с москвичами.

- В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать 800-летие. Сейчас решается финансовый вопрос, собираются участники. Каковы основные приоритеты к этому важному событию?

- Прежде всего, это серьезная ответственность для всей команды правительства Нижегородской области. Для каждого, кто будет принимать участие в подготовке. У нас осталось немного времени, и нужно уже начинать работать по плану. Мы общаемся с общественниками, деятелями культуры, чтобы это прошло наиболее масштабно. Но самое главное – понять и правильно подать эмоциональную составляющую. Это должен быть не просто хаотичный набор событий и какая-то всеобщая эйфория, а нужно понимать, что такое наследие 800-летия. Надо раскрыть потенциал города: экономический, событий, информационный, туристический.

- Сами нижегородцы, несмотря на блестящие рейтинги, скептически относятся к своему краю. Тем не менее, чего, на ваш взгляд, в первую очередь сейчас не хватает Нижнему Новгороду?

- В меру всего не хватает. И хорошего грамотного пиара, потому что до сих пор многие путают Нижний Новгород и Великий Новгород, для нас это было бы большой победой, если бы люди перестали задавать эти вопросы. Многие не знают, что наш город находится в такой доступной среде от Москвы, с таким хорошим сообщением по всем видам транспорта. Нужно грамотно показать, чем привлекательно путешествие в Нижний Новгород. Тем более у нас для этого есть все: нужно немножко правильно упаковать и почистить. Мы даже презентовали «Карту гостя» - это тоже немаловажный момент.

- Мы замечательно провели чемпионат мира по футболу. Один из проектов – каток «Зимняя сказка» - многие в восторге. Вы курировали его. В Нижнем Новгороде такой конструкции еще не было. Это делали только чиновники? Каких усилий это стоило? И будет ли этот каток там всегда?

- Действительно, сделать каток было непросто: были ограничения и финансовые и со временем. Нам удалось подключить партнеров – многие бизнесмены откликнулись. Мы считаем, что получилось удачно. Нужно было продемонстрировать людям, что такое возможно в Нижнем Новгороде, что зимой стадион не спит. Я сам тоже там катался на коньках в день открытия. Нам важно было понять, как отреагируют нижегородцы. Кстати, мы - единственный стадион из всех построенных к ЧМ, который что-то сделал зимой.

- Принято говорить, что Нижний Новгород – хоккейный город, но с недавних пор он стал еще и футбольным. Пятое место ФК «НН» по итогам полугода, амбициозный тренер, около 20 тысяч болельщиков на матчах. Какое будущее у ФК «НН»? Не закончится ли эта история так же скандально, как было раньше?

- Вы знаете, стадион обязывает так не закончить. Я считаю, что город, у которого есть такая арена, просто обязан иметь клуб, который играет в высшем дивизионе. Поэтому мы будем помогать им, всячески поддерживать, чтобы команда оказалась и закрепилась там. У команды есть задача – играть на победу в каждом матче. Посмотрим, к чему это приведет, и дальше будем действовать по ситуации. Я бы лично хотел здесь увидеть и премьер-лигу.

-Теперь о хоккее. «Торпедо» в каждом сезоне играет примерно одинаково, примерно на одном и том же месте. Мы выходим в плей-офф, и все заканчивается после 1/8. Я помню время, когда нижегородский хоккей поставлял в сборную России великих хоккеистов. Хотелось бы это вернуть. От кого это зависит?

- От всего зависит. Конечно, команда не может находиться в полудерганном состоянии при нестабильном финансировании. Наша задача – сделать так, чтобы в этом вопросе у команды не было проблем. Приоритет нужно отдавать нижегородским спортсменам, если есть такая возможность, а не просто покупать других игроков. Такая установка уже дана тренерам. А чтобы создать основы для экспорта игроков, нужно развивать детский и юношеский спорт. Самое главное – построить нормальную хоккейную детскую хоккейную школу.