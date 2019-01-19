Олег Тактаров мечтает тренировать и лечить людей в Дивееве

Голливудский актер и известный спортсмен Олег Тактаров признался, что мечтает открыть центр для тренировок и лечения в Нижегородской области. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

- Я близок к тому, чтобы осуществить свою давнюю мечту – открыть центр тренировочный и духовный недалеко от Дивеева, земли Серафима Саровского – то есть на моей родине. В микрорайоне «Дивеевская роща» в березовом лесу я хочу тренировать детей и взрослых, а также лечить тех, кто спрашивает об этом. Мне очень много пишут в Instagram, но ответить всем я не могу. И, главное, я понял, что, не имея возможности к вам прикоснуться, я не могу вам и по-настоящему помочь. Поэтому я также построю дом, где смогут жить все желающие. Я думаю, у меня получится, - поделился с подписчиками Олег Тактаров.

Актер также отметил, что дом, который он планирует построить, должен вмещать около 20 человек.

- Чистых душой я приведу на настоящие Камни Серафима. Но пешком, чтобы не запомнили, где. Остальных просто вылечу и отправлю домой, - заявил Олег Тактаров.

olegtaktarov_official Сзади меня собор, где находится келия Серафима Саровского

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