Можете ли вы позволить себе всего за месяц поехать в Москву автостопом, познакомиться с девушкой, провести головокружительное свидание, почти ничего не потратив, переночевать на площади трех вокзалов в Москве, бесплатно слетать в Санкт-Петербург, поработать Дедом Морозом, побывать на панк-рок концерте, пожить в хипстерской коммуне и почти жениться на незнакомке, которая просто заявилась к вам домой? Ах да, и при этом работать курьером.

Для 23-летнего Александра Зайкова, который на год превратился в мистера «Да» все это теперь обыденная жизнь.

Кино или реальность?

Сашина жизнь поменялась 10 декабря 2018 года. Именно с этого дня он на любую просьбу стал отвечать «Да». И не просто говорить – он должен выполнять все, о чем его просят.

Первая просьба прилетела от друга – нужно было утроиться в службу доставки еды и проработать там до тех пор, пока не будут выполнены два условия: получить чаевые, которые бывают очень редко, и переспать с клиенткой. Триста рублей в качестве благодарности удалось заработать через пару дней. А вот замутить с клиенткой оказалось не так-то просто, и потому это несложное задание уже больше месяца висит Домокловым мечом, заставляя Александра регулярно ходить на работу.

Мистер «Да»: нижегородец целый год всем говорит только «Да»

Дальше задания полились, как из рога изобилия. Александру пришлось вспомнить детство и налепить пельменей – хорошо, когда мама тебя этому когда-то научила, сбрить жутко популярную нынче бороду, сидеть на депутатской диете, во время которой на еду можно потратить не больше 3,5 тысяч рублей – и никакой халтуры в виде бесплатных перекусов от сочувствующих граждан. Бывали и весьма странные предложения – например, жениться на еврейке, чтобы она могла получить российское гражданство. Саша согласился. Она приехала. Прожила у него три дня, отказываясь от еды и «залипая в айпад», а потом уехала – может, когда парень на все согласен, это не так уже интересно? Есть, конечно, и приятные бонусы от подписчиков - выпить в баре, сходить в кальянную, пройти квесты. И все бесплатно.

За время своего эксперимента Александр поработал Дедом Морозом, автостопом доехал до Москвы, встретился с московскими иллюзионистами, набил себе первую в жизни тату – теперь он официально «Mister Yes», познакомился с красивой девушкой, с которой провел романтическое свидание в одной из аудиторий на 22 этаже МГУ. Также ему удалось бесплатно слетать в Санкт-Петербург, придя на посадку в костюме Деда Мороза.

Мистер «Да»: нижегородец целый год всем говорит только «Да»

- Меня приглашают просто покурить кальян, посидеть, - рассказал Александр «Комсомолке». – Они говорят: «Ты крут – ты делаешь вещи, которые другие сделать не могут. Ты мотивируешь, помогаешь преодолеть свои страхи». Честно говоря, не знаю, каким образом я их мотивирую, но слышать такое приятно.

Были, конечно, и откровенные издевательства, самое невинное из которых сменить ориентацию. Но тут Саша подстраховался.

- Нельзя, чтобы мой выбор и действие вредили мне или окружающим. Так что оставь свои шуточки про страпоны и прыжки с крыши десятиэтажки, - написал он на своей страничке во время старта своего эксперимента.

В день Александру приходит в среднем по два поручения. Для того чтобы все исполнить, ему приходится крутиться как белка в колесе с утра до ночи – полуночных посиделок у него теперь тоже немало.

- Нужно жесткое планирование своего времени, чтобы все успеть, - вздыхает Саша. – Раньше все запоминал, но сейчас заданий так много, что приходится записывать.

Была ни была…

А началось все с обычного звонка.

- У меня родилась классная идея. А что, если замутить проект, где ты будешь на все говорить «Да». Насколько изменится за год твоя жизнь? - ошарашил Александра его знакомый Андрей.

- От такого предложения я завис. Мой мозг судорожно перебирал варианты "За" и "Против". Стоп! Я никогда не буду более свободным, чем сейчас. И эту возможность я упустить не могу, - решил Александр. – И моя жизнь превратилась в кино.

Мистер «Да»: нижегородец целый год всем говорит только «Да»

Терять ему, по словам Саши, было нечего: из Института вычислительной математики и информационных технологий в Казанском федеральном университете его отчислили, сезонный бизнес по чистке канализаций в частных домах, который он открыл в Казани, зимой не приносил дохода, при этом было море долгов и никакой личной жизни.

Конечно, было страшно. По признанию Саши, он боялся, что придется делать что-то, что с трудом будет вписываться в общественные рамки.

- Было опасение, что аудитория будет предлагать всякую дичь, но приятно удивлен, что 99,9 процентов адекватны. Сам же я готов на многое, но главное — не волновать маму, - засмеялся Саша.

Мама же оказалась мировой. Приехав на несколько дней в родной городок Нурлат в Татарстане, Саша решил ей во всем признаться.

- Я понимал, что рано или поздно будет огласка деятельности, но чтобы все дошло без искажений, рассказал все сам, - признался Александр. – Она отнеслась нормально. Пару вопросов - и все. За разговорами проболтался, что поеду автостопом в Таиланд (это тоже одно из заданий, к которому Саша сейчас готовится – ред.). В ответ - молчание. Видимо, я говорю все это настолько уверенно, что она не переживает.

Но самое сложное оказалось не говорить «да» всем и каждому, а писать.

- Сложно передавать словами свои мысли и чувства, - признался Саша. - На это уходит очень много времени. Еще до старта проекта я целый месяц учился писать посты, постоянно переписывая их. Даже думал бросить затею, но все же сумел перебороть себя и не бросить все, споткнувшись о первую кочку.

Мистер «Да»: нижегородец целый год всем говорит только «Да»

А вот перестать материться на своей страничке в месседжере(а это тоже было одним из заданий) было не очень сложно.

- Бывает, что все же крепких словечек не хватает для эмоциональности и краткости, - вздохнул Александр. - Вместо мата нужно придумывать различные обороты, саркзм, шутки, а с этим у меня так себе пока что. Я начал гуглить о матерном языке. И в нем есть смысл. На совсем мат из своего лексикона я бы не хотел убирать.

При этом, по словам Саши, он заметил, что в реальной жизни он стал реже материться и начал искать замену бранным словам.

И это не единственное, что изменилось в нем.

Будь готов – всегда готов!

Несмотря на то что долги его никуда не делись, и кучу денег он не заработал, у Саши изменилось отношение к жизни.

- Ощущение, будто у меня есть выбор: каким будет для меня этот день (ярким, позитивным, насыщенным, либо унылым, где все серо и тускло). Но пока я не понял, как это контролировать. Но точно понял одно - к каждой ситуации можно относиться по-разному. Вроде и банальная вещь, но ее еще нужно осознать, - говорит Александр со знанием дела.

Мистер «Да»: нижегородец целый год всем говорит только «Да»

Появилась и уверенность в себе, которой Саша раньше не чувствовал. Но, видимо, ее еще не достаточно, чтобы предложить клиентке переспать с ним.

- Жизнь до проекта и сейчас - две разные реальности, - уверен Александр. - Раньше у меня были яркие моменты, но они были очень растянуты во времени. Сейчас же жизнь насыщенна. Прошел только месяц, а ощущение, что как минимум полгода.

И каждый раз, идя на задание, которое ему прислали подписчики он неизменно задает себе один и тот же вопрос: «Если бы я знал, что мне осталось жить полгода, то я бы это сделал?».

В Йошкар-Оле Александр узнал, что ешкин кот существует

- После этого появляется волна решительности, страх почти не успевает парализовать тело. Лень меня покинула, - описал свои ощущения Саша. - Очень редко приходится делать что-то через силу. Порой, с романтизмом наблюдаю, как жизнь подбрасывает различные возможности, делая мою жизнь яркой и насыщенной. Постоянный опыт проживания. Сначала делаю, а потом осознаю.

Проект «Мистер «Да» набирает обороты, подписчиков становится больше, а значит больше и заданий, которые нужно выполнить. Но пока Александр полон сил и задора и, словно пионер, всегда готов к новым горизонтам.