Бассейны, душ и детская площадка: В Нижнем Новгороде представили концепцию благоустройства Гребного канала

Бассейны с чистой водой на берегу Гребного канала сейчас кажутся чем-то фантастическим, однако предварительная концепция развития этой территории действительно подразумевает появление там искусственных водоемов. Убедиться в этом журналисты смогли на брифинге в городской администрации 21 января, посвященной созданию АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода».

Работы будут вестись в районе дикого пляжа, где уже отдыхают местные жители.

По словам мэра Владимира Панова, город взял на себя крайне непростую организационную задачу - сделать зону отдыха на Гребном канале.

- Сложная, потому что мы запланировали открыть ее в июле, чтобы уже действительно в теплое время года жители могли воспользоваться новой зоной отдыха. Сейчас нам нужно сделать рабочий проект, провести все конкурсные процедуры, чтобы выбрать подрядчика, - пояснил чиновник.

Работы будут вестись в районе дикого пляжа, где уже отдыхают местные жители.

Работы будут вестись в районе дикого пляжа, где уже отдыхают местные жители. Проект по созданию такой зоны планируется разделить на несколько этапов, реализовать которые можно за два-три года.

Работы будут вестись в районе дикого пляжа, где уже отдыхают местные жители.

Как рассказала архитектор Зоя Рюрикова, которая возглавит Институт городской среды в столице Приволжья, предварительная концепция предусматривает создание бассейнов с чистой водой, спортивных дорожек, детских площадок, спусков к воде для маломобильных групп, навеса и прочего. Правда, сделать искусственные водоемы предстоит в ходе реализации второго или даже третьего этапа проекта.

Архитектор также предложила создать локальные пляжи на нижнем ярусе Нижневолжской набережной.

Работы будут вестись в районе дикого пляжа, где уже отдыхают местные жители.

Работы будут вестись в районе дикого пляжа, где уже отдыхают местные жители.

Работы будут вестись в районе дикого пляжа, где уже отдыхают местные жители.

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