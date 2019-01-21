2019-01-21T16:08:43+03:00
Происшествия

Двоих 12-летних мальчиков спасли с льдины в Богородском районе

Ребята заблудились, пытаясь сократить путь через реку
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Двоих 12-летних мальчиков спасли с льдины в Богородском районеДвоих 12-летних мальчиков спасли с льдины в Богородском районеФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Двоих 12-летних мальчиков спасли с льдины в Богородском районе Нижегородской области в минувшую пятницу, 18 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение о том, что в деревне Швариха заблудились двое детей, поступило в ЦУКС в 16:55. Как выяснилось, ребята были в гостях у бабушки одного из подростков и, уходя от нее, решили пойти в Дудин монастырь и спустились к Оке. Перейдя реку, мальчики поняли, что заблудились. Тогда они пошли обратно по реке и подошли к лыжной базе «Хабарское». Но выйти на берег им не удалось – вокруг выступала вода.

К счастью, горе-путешественники не поддались панике и сразу позвонили в службу спасения. К ним тут же выехали службы быстрого реагирования и сняли ребят с льдины. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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