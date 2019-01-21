2019-01-21T13:19:56+03:00
Общество

«Освободили Нижний от фашистов»: в федеральном СМИ опять перепутали Нижний Новгород с Великим

Ошибку быстро исправили, но скриншот твита уже успели распространить по социальным сетям
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
«Освободили Нижний от фашистов»: в федеральном СМИ опять перепутали Нижний Новгород с Великим«Освободили Нижний от фашистов»: в федеральном СМИ опять перепутали Нижний Новгород с ВеликимФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Федеральные СМИ опять посягнули на святое для каждого нижегородца – «РИА Новости» перепутали Нижний Новгород с Великим.

- 20 января 1944 года Нижний Новгород был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, - такое сообщение появилось в твиттере информационного агентства в минувшее воскресенье. Подписчики, конечно, сразу возмутились – мол, чтобы Нижний Новгород освобождать от фашистов, фашисты сначала должны были до него добраться, а этого, к счастью, не произошло.

«Освободили Нижний от фашистов»: в федеральном СМИ опять перепутали Нижний Новгород с Великим

«Освободили Нижний от фашистов»: в федеральном СМИ опять перепутали Нижний Новгород с Великим

- Да и не Нижним Новгородом он назывался тогда, а Горьким. Но кого это волнует, когда за соцсети отвечают «жертвы ЕГЭ»? – сокрушаются нижегородцы.

Справедливости ради стоит отметить, что историческую справедливость вскоре восстановили, а твит заменили на другой – уже с Великим Новгородом. Почти тезка столицы Поволжья действительно был освобожден от фашистских захватчиков 75 лет назад, 20 января 1944 года. Оккупация города началась 15 августа 1941 года и продлилась 883 дня.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
АЗС в Балахне арестовали за долг в 1,5 миллиона рублей
Вадим Нанаев уволен с поста директора департамента благоустройства Дзержинска
Пассажирский автобус насмерть сбил 24-летнего пешехода на трассе под Выксой
Стоимость проезда в маршрутке Т-67 увеличится до 30 рублей
Татьяны и студенты смогут со скидкой сходить в «Лимпопо» 25 января
В Нижнем Новгороде ожидают икону Божией Матери «Рудненская – Умягчение злых сердец»
Следователи выясняют обстоятельства гибели двоих человек на пожаре в Московском районе
Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов в одной из нижегородских колоний
В Нижегородской области появится рабочая группа по восстановлению исторических центров
Нижегородское «Торпедо» сразится с московским «Спартаком» 21 января
Конкурс «Нижегородская семья-2019» начнется в феврале
Лесной доход Нижегородской области за 2018 год составил 888 миллионов рублей
Два человека погибли на пожаре в Нижнем Новгороде минувшей ночью
Турнир по мини-футболу среди спортшкол пройдет на Автозаводе 21 января
В Нижегородской области открылся сезон рыбалки на налима
БК «Нижний Новгород» обыграл рижский «ВЭФ» на выезде
Льготные кредиты до 1 миллиарда рублей под 8,5% смогут получить нижегородские предприниматели
ГАЗ приостановил сборку автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic
Цены на баранину, рыбу и подсолнечное масло снизились в Нижегородской области
Отключения телерадиотрансляций ожидают нижегородцев 21 января
17-летнюю Дашу Рогачеву ищут в Нижнем Новгороде
Более тысячи долларов украли из санузла квартиры на Автозаводе
Глава Дзержинска уволил своего заместителя по вопросам ЖКХ
Завод по переработке пластика появится в Нижнем Новгороде