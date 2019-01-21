Федеральные СМИ опять посягнули на святое для каждого нижегородца – «РИА Новости» перепутали Нижний Новгород с Великим.

- 20 января 1944 года Нижний Новгород был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, - такое сообщение появилось в твиттере информационного агентства в минувшее воскресенье. Подписчики, конечно, сразу возмутились – мол, чтобы Нижний Новгород освобождать от фашистов, фашисты сначала должны были до него добраться, а этого, к счастью, не произошло.

«Освободили Нижний от фашистов»: в федеральном СМИ опять перепутали Нижний Новгород с Великим

- Да и не Нижним Новгородом он назывался тогда, а Горьким. Но кого это волнует, когда за соцсети отвечают «жертвы ЕГЭ»? – сокрушаются нижегородцы.

Справедливости ради стоит отметить, что историческую справедливость вскоре восстановили, а твит заменили на другой – уже с Великим Новгородом. Почти тезка столицы Поволжья действительно был освобожден от фашистских захватчиков 75 лет назад, 20 января 1944 года. Оккупация города началась 15 августа 1941 года и продлилась 883 дня.