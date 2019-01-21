2019-01-21T13:03:23+03:00
Общество

«Не перевелись еще на Руси богатыри»: Нижегородцы помогли спасли женщину из перевернувшегося в кювете автомобиля

По счастливой случайности сама водитель не пострадала [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: притскрин видеоФото: притскрин видеоФото: СОЦСЕТИ
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20 января 2019 года на территории Владимирской области женщина-водитель попала в аварию. Она обгоняла попутный автомобиль, но не справилась с управлением на заснеженной дороге. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

Проезжающие мимо автомобилисты сразу остановились, чтобы оказать помощь. Желающих оказалось немало – больше десяти человек. Нижегородец Александр Бухалов рассказал «Комсомолке» подробности.

- Женщина сидела в перевернувшейся «Мазде». Сама она, вроде, из Мурома, номера на машине были владимирские. Это было где-то в десяти километрах от Гороховца, - поделился мужчина.

Он вместе с остальными добровольцами перевернули машину на колеса и вытолкали ее на дорогу. По счастливой случайности сама водитель не пострадала.

- Даже подушки безопасности не сработали. Медицинская помощь тоже не понадобилась, после ДТП женщина сама доехала до населенного пункта. А самое интересное, что КАСКО у нее закончилось два дня назад, обидно… - вспомнил Александр.

Видео этого спасения уже облетело нижегородские соцсети. Поступок настоящих мужчин буквально взбудоражил интернет-пользователей.

- Есть мужчины в наших селеньях! – написала Светлана Зюзина.

- Не перевелись на еще на Руси Боготыри, - добавила Елена Гришанова.

- Надеюсь, женщине водителю это будет уроком, и в будущем 10 раз подумает о том, что зимой обгон - это крайне сложно (особенно когда на разделительной полосе снег), - высказался Stanislav Makarov.

- Несколько лет назад меня так же выкинуло с трассы, перевернулась. К моему удивлению, очень много людей остановились и помогали. Дай бог здоровья людям, которые не равнодушны к чужой беде! – заметила Ирина Промыслова.

Нижегородцы помогли спасти женщину из перевернувшегося в кювете автомобиля.Соцсети

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