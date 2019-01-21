«Родился второй Черномырдин!»: Нижегородская «училка» устроила разнос депутату Госдумы Ольге Алимовой

Нижегородский блогер Татьяна Гартман решила продолжить разбор ошибок российских политиков. Звездой нового выпуска авторского шоу «Училка vs ТВ» на YouTube-канале стала депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова. Знаменитая «училка» сразу заявила: за 9 минут доклада она умудрилась сделать более 50 ошибок.

"Училка vs ТВ": Все депутаты кроме я.Татьяна Гартман разнесла в своем блоге депутата Госдумы от КПРФ Ольгу Алимову.

- Золотые парашюты могут выплачиваться только при выходе на пенсию, чем многие регионы с удовольствием воспользоваЛСЯ, - сказала коммунистка.

Ошарашенная учительница русского языка предположила, что слова используются Алимовой в первых попавшихся формах, иначе как объяснить такую беду с падежами и числами.

- В большинстве СВОЕЙ люди понимают, что необходимо строить социально-ориентированнЫЙ государство, но и поставить все это в жесткую зависимостИ от средних зарплат судей, прокуроров, министров, сотрудников Администрации Президента и прочЕЙ так называемЫХ элитнЫХ профессИЙ, - продолжила депутат.

«Училка» призналась, что даже боится комментировать произнесенное Ольгой Алимовой. Правда, одну правку все же допустила.

- Хочу напомнить, что правильно говорить афЕра, а не афЁра! - не выдержала нижегородка, когда услышала неправильное произношение этого слова из уст депутата Госдумы.

Еще в речи коммунистки нередко можно встретить тавтологию, то есть повторение одинаковых либо однокоренных слов: «Вот, например, свежий пример…», «И этот перечень можно перечислять до бесконечности…» и так далее.

Напоследок Татьяна Гартман оставила настоящий шедевр в исполнении Ольги Алимовой.

- Государственная Дума пополнилась семью новыми депутатами, в том числе и я, - выдала депутат.

- По-моему, у нас родился второй Черномырдин. Но, на мой взгляд, это уже не смешно! Такая вопиющая неграмотность просто недопустима. Когда человек так коверкает язык, просто издевается над ним, это невозможно слушать, - заключила блогер.