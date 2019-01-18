#10yearschallenge: Нижегородские звезды присоединились к мировому флешмобу
Социальные сети взорвал звездный флешмоб #10yearschallenge, суть которого заключается в том, чтобы публиковать на своих страничках фотографии 10-летней давности. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» заглянула в соцсети известных нижегородцев и выяснила, что пока к челленджу присоединились только двое - звезда сериала «Счастливы вместе» Наталия Бочкарева и телеведущая Екатерина Одинцова.
Периодически ретро-фотографиями с подписчиками делятся певица Натали и актрисы Ирина Пегова («Прогулка», «СуперБобровы») и Екатерина Вилкова («Отель Элеон», «Последний богатырь»).
Не обошла стороной флешмоб и организатор конкурса красоты "Мисс Нижний Новгород" Екатерина Чудакова.
А вот остальным знаменитостям, родившимся в Нижнем Новгороде, «Комсомолка» решила помочь со старыми снимками. В архиве мы нашли изображения братьев Кристовских из группы Uma2rman, киноактера Олега Тактарова, а также супермодели Натальи Водяновой.
Владимир и Сергей Кристовские в родном Нижнем Новгороде в 2010 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Звезда Голливуда Олег Тактаров во время приезда в Нижний Новгород в 2011 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Супермодель Наталья Водянова со своими детьми. Нижний Новгород, 2011 год.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ