2019-01-18T18:08:00+03:00
Звезды

#10yearschallenge: Нижегородские звезды присоединились к мировому флешмобу

«Комсомолка» тоже порылась в архивах и нашла старые снимки знаменитостей [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Больше всех, кажется, изменилась всемирно известная модель Наталья Водянова.Больше всех, кажется, изменилась всемирно известная модель Наталья Водянова.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Социальные сети взорвал звездный флешмоб #10yearschallenge, суть которого заключается в том, чтобы публиковать на своих страничках фотографии 10-летней давности. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» заглянула в соцсети известных нижегородцев и выяснила, что пока к челленджу присоединились только двое - звезда сериала «Счастливы вместе» Наталия Бочкарева и телеведущая Екатерина Одинцова.

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Ударим флешмобом по бездорожью Инстаграма!
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Екатерина Одинцова выложила фотографии 2008 и 2018 годов.
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Периодически ретро-фотографиями с подписчиками делятся певица Натали и актрисы Ирина Пегова («Прогулка», «СуперБобровы») и Екатерина Вилкова («Отель Элеон», «Последний богатырь»).

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Певица Натали на съемках шоу "Супер стар" в 2008 году.
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Ирина Пегова иногда делится с подписчиками своими старыми фотографиями.
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Кадр из фильма "Черная молния", вышедшего в 2009 году. Екатерина Вилкова сыграла там одну из главных ролей.
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Не обошла стороной флешмоб и организатор конкурса красоты "Мисс Нижний Новгород" Екатерина Чудакова.

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К звездному флешмобу присоединилась организатор конкурса "Мисс Нижний Новгород" Екатерина Чудакова.
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А вот остальным знаменитостям, родившимся в Нижнем Новгороде, «Комсомолка» решила помочь со старыми снимками. В архиве мы нашли изображения братьев Кристовских из группы Uma2rman, киноактера Олега Тактарова, а также супермодели Натальи Водяновой.

Владимир и Сергей Кристовские в родном Нижнем Новгороде в 2010 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Владимир и Сергей Кристовские в родном Нижнем Новгороде в 2010 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Звезда Голливуда Олег Тактаров во время приезда в Нижний Новгород в 2011 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Звезда Голливуда Олег Тактаров во время приезда в Нижний Новгород в 2011 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Супермодель Наталья Водянова со своими детьми. Нижний Новгород, 2011 год. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Супермодель Наталья Водянова со своими детьми. Нижний Новгород, 2011 год.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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