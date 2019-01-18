10yearschallenge: Нижегородские звезды присоединились к мировому флешмобу

Социальные сети взорвал звездный флешмоб #10yearschallenge, суть которого заключается в том, чтобы публиковать на своих страничках фотографии 10-летней давности. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» заглянула в соцсети известных нижегородцев и выяснила, что пока к челленджу присоединились только двое - звезда сериала «Счастливы вместе» Наталия Бочкарева и телеведущая Екатерина Одинцова.

natalia_bochkareva_official Ударим флешмобом по бездорожью Инстаграма!

odintsovaprtrend Екатерина Одинцова выложила фотографии 2008 и 2018 годов.

Периодически ретро-фотографиями с подписчиками делятся певица Натали и актрисы Ирина Пегова («Прогулка», «СуперБобровы») и Екатерина Вилкова («Отель Элеон», «Последний богатырь»).

natali_star74 Певица Натали на съемках шоу "Супер стар" в 2008 году.

pegovairina Ирина Пегова иногда делится с подписчиками своими старыми фотографиями.

oldkavilochka Кадр из фильма "Черная молния", вышедшего в 2009 году. Екатерина Вилкова сыграла там одну из главных ролей.

Не обошла стороной флешмоб и организатор конкурса красоты "Мисс Нижний Новгород" Екатерина Чудакова.

katy___chu К звездному флешмобу присоединилась организатор конкурса "Мисс Нижний Новгород" Екатерина Чудакова.

А вот остальным знаменитостям, родившимся в Нижнем Новгороде, «Комсомолка» решила помочь со старыми снимками. В архиве мы нашли изображения братьев Кристовских из группы Uma2rman, киноактера Олега Тактарова, а также супермодели Натальи Водяновой.

Владимир и Сергей Кристовские в родном Нижнем Новгороде в 2010 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Звезда Голливуда Олег Тактаров во время приезда в Нижний Новгород в 2011 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ