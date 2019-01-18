2019-01-18T15:39:19+03:00
Происшествия

Глыба льда рухнула на машину в Нижнем Новгороде

Домоуправляющая компания объяснила, как такое произошло [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Ледяная глыба свалилась на автомобиль, припаркованный по адресу Светлогорский переулок, 13. Фото: https://vk.com/bezcenzurynnЛедяная глыба свалилась на автомобиль, припаркованный по адресу Светлогорский переулок, 13. Фото: https://vk.com/bezcenzurynn
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Шокирующая новость появилась в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]» 17 января. Аноним сообщил о ледяной глыбе, которая свалилась на автомобиль, припаркованный около дома №13 по Светлогорскому переулку в Советском районе.

Ледяная глыба свалилась на автомобиль, припаркованный по адресу Светлогорский переулок, 13. Фото: https://vk.com/bezcenzurynn

Ледяная глыба свалилась на автомобиль, припаркованный по адресу Светлогорский переулок, 13. Фото: https://vk.com/bezcenzurynn

- Когда не реагируешь на предписания ДУКа, - говорится в сообщении, дополненном фотографиями с места события.

На снимках - автомобиль, заваленный снегом и льдом. Лобовое стекло выбито, стекло со стороны водительского сидения - тоже. Машина местами покрыта ржавчиной и выглядит в целом непрезентабельно, отчего складывается ощущение, что стоит она бесхозная не первый день. Заметны и попытки ДУКа донести до владельца авто о планах по очистке крыши от снега, однако машину никто не отогнал, и получилось то, что получилось.

Ледяная глыба свалилась на автомобиль, припаркованный по адресу Светлогорский переулок, 13. Фото: https://vk.com/bezcenzurynn

Ледяная глыба свалилась на автомобиль, припаркованный по адресу Светлогорский переулок, 13. Фото: https://vk.com/bezcenzurynn

- Когда с дороги убирают снег, машины эвакуируют. А тут в чем проблема? - поинтересовался Евгений Давыдов.

- Это порча имущества. Уведомлять [об уборке снега] надо заказным письмом, - считает Алексей Воронин.

- Лучше пусть на машину упадет, чем на людей, - добавил Сергей Афоншин.

- А вдруг человек в отпуске или вообще в больнице лежит! - возмутилась Лилия Еремина.

Ледяная глыба свалилась на автомобиль, припаркованный по адресу Светлогорский переулок, 13. Фото: https://vk.com/bezcenzurynn

Ледяная глыба свалилась на автомобиль, припаркованный по адресу Светлогорский переулок, 13. Фото: https://vk.com/bezcenzurynn

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в ДУК Советского района, и вот, что там ответили.

- С 14 по 16 января по этому адресу проводилась очистка кровли от снега и наледи по всему периметру дома, за исключением участка, под которым были припаркованы автомобили, - заявили в пресс-службе домоуправляющей компании. - Из-за этого работы пришлось сдвинуть по времени - собственников машин уведомляли о будущих работах с помощью объявлений, в которых просили передвинуть машины. Жители дома до начала работ помогали в поисках владельцев двух машин, но безрезультатно.

Ледяная глыба свалилась на автомобиль, припаркованный по адресу Светлогорский переулок, 13. Фото: https://vk.com/bezcenzurynn

Ледяная глыба свалилась на автомобиль, припаркованный по адресу Светлогорский переулок, 13. Фото: https://vk.com/bezcenzurynn

На время проведения работ дорогу перекрыли, прохожих о сбросе снега предупреждали специалисты ДУКа.

- Сход снега на брошенные владельцами автомобили произошёл случайно, - уточнили в пресс-службе.

Чтобы урегулировать ситуацию собственник машины может обратиться в ДУК с актом осмотра полиции, результатами экспертизы специальной организации, которая должна уведомить домоуправляющую компанию за пять дней о проведении экспертизы для присутствия представителя компании, и правоустанавливающие документы на авто.

Добавим, что пока собственник пострадавшей машины в ДУК не обращался.

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