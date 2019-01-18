2019-01-18T13:52:45+03:00
Общество

69 единиц нового оборудования закуплено на АПЗ в рамках программы техперевооружения в 2018 году

Высокотехнологичные станки поступили в несколько подразделений предприятия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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69 единиц нового оборудования закуплено на АПЗ в рамках программы техперевооружения в 2018 году69 единиц нового оборудования закуплено на АПЗ в рамках программы техперевооружения в 2018 годуФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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69 единиц оборудования на сумму более 536 миллионов рублей было закуплено на Арзамасский приборостроительный завод в рамках программы техперевооружения в 2018 году. Высокотехнологичные станки поступили в несколько подразделений завода – в цеха №№ 42, 53, 54 и 65. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, например, в цехе по производству печатных плат появилась дорогостоящая гальваническая линия. В конце декабря на завод поступили пять токарных станков, а в сборочные цеха были закуплены климатические камеры и несколько поворотных платформ.

– Перед приобретением каждой единицы оборудования представители АПЗ выезжали на заводы-изготовители, чтобы лично ознакомиться со всеми тонкостями производства того или иного станка, – говорит начальник бюро оборудования службы главного механика Алексей Пурцезов. – При их покупке не должно быть спешки, необходимо учесть многие нюансы. Такая практика уже хорошо зарекомендовала себя.

В цеха было закуплено большое количество измерительных приборов: осциллографов, вольтметров. Причем упор делался на современные изделия – они и прослужат дольше, и, как показывает практика, иногда один прибор может выполнять функции сразу двух-трех аналогичных. Такой же принцип применяется и по отношению к высокоточным станкам.

69 единиц нового оборудования закуплено на АПЗ в рамках программы техперевооружения в 2018 году Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

69 единиц нового оборудования закуплено на АПЗ в рамках программы техперевооружения в 2018 годуФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Одновременно на АПЗ поменялась и концепция приемки нового оборудования. Теперь, прежде чем станок будет сдан в эксплуатацию, поставщик обязан изготовить на нем несколько тестовых деталей, тем самым произвести подтверждение точностных характеристик машины – и все это на территории заказчика.

– При таком подходе мы получаем станок с полной уверенностью, что он соответствует всем заявленным характеристикам. Плюс к этому, по мере тестирования оборудования сотрудники нашего предприятия приобретают навыки работы на нем, – отметил Алексей Пурцезов.

– На сегодняшний день мы обеспечили производственными мощностями ту номенклатуру изделий и объем заказов, которые имеем по контрактам. На 2019 год ставим задачу работать над сокращением потерь внутри предприятия. Здесь уже задействованы технологическая, конструкторская службы, отдел бизнес-анализа и отдел технического контроля, - отметил технический директор АО «АПЗ» Виктор Сивов. – Чтобы повысить эффективность деятельности, разрабатываем новые технологии, внедряем их в производство. Это длительный и трудоемкий процесс, в котором задействовано огромное количество людей – конструкторы, технологи, производственный персонал, специалисты консалтинговых фирм. Сотрудники нашего предприятия посещают заводы-изготовители оборудования, отдают детали на пробу, при необходимости дорабатывают технологию. В итоге мы получаем станки, которые отвечают нашим требованиям.

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