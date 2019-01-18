2019-01-18T12:54:27+03:00
Общество

Праздник мечты в ресторане «Онегiн» в самом сердце Нижнего Новгорода

Он находится на площади Минина и Пожарского,3/а
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ресторан «Онегiн»Фото: ресторан «Онегiн»
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Клуб-ресторан «Онегiн» распахнул свои великолепные залы для гостей в самом сердце Нижнего Новгорода: на площади Минина и Пожарского,3/а напротив Нижегородского кремля.

Описать элегантность и изящество интерьеров ресторана мог бы, пожалуй, только А.С Пушкин в своем известном романе в стихах: хрусталь, канделябры, старинный белый рояль, завораживающие камины с лепниной и патиной, мраморные лестницы, ведущие в многообразие меблированных залов, украшенных красивыми картинами той эпохи – эпохи, которая хранится в нашей памяти, как красивая музыка балов и вальсов того времени. Кажется, вот-вот и зашелестит где то в глубине залов легкое платье, и зазвенят на мраморных лестницах шпоры молодых гусар, стремящихся отведать изыски русской, европейской и авторской кухни.

Здесь все продумано и создано для проведения идеального праздника вашей мечты.

Любимые Праздники в ресторане «Онегин» Программу гарантируем! Ждём Вас 14, 23 февраля и 8 марта ! Начало в 19:00 Ресторан «Онегин» Площадь Минина, 3/а тел. 414-89-53.

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