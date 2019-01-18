Скорая помощь, перерывы и медицинские справки: Очередное заседание по делу Олега Сорокина отложили из-за состояния здоровья одного из подсудимых

В последнее время все заседания по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина похожи друг на друга, как братья-близнецы: в начале заседания изучаются справки о состоянии здоровья Романа Маркеева, затем ему вызывают скорую помощь, объявляют технический перерыв, а потом судья вновь настаивает на продолжении заседания. По этому же сценарию пошло и заседание 18 января.

- Медицинский осмотр подсудимого Романа Маркеева производился этим утром трижды: в 7:00, в 7:10 и в 7:51, - зачитала данные справки судья Екатерина Кислиденко. – Артериальное давление у него составляет 150. Жалоб на самочувствие не поступало.

- Как же не поступало? Если у меня самочувствие только ухудшилось, - тут же начал протестовать сам подсудимый Маркеев.

Учитывая все недопонимания с судьей, защитники попросили удовлетворить ходатайство прессы о разрешении фото- и видеосъемки судебного процесса. К слову, подобные ходатайства СМИ подают каждый раз, но неизменно получают отказ.

- В сложившихся условиях присутствие прессы просто жизненно необходимо, особенно для Романа Маркеева, - заявил адвокат Олега Сорокина Сергей Лебедев. – При таком отношении к подсудимым, Маркеев может еще до оглашения приговора получить высшую меру по советским стандартам.

Кстати, поддержали разрешение фото- и видеосъемки и другие участники процесса: свое согласие дал и потерпевший, и государственный обвинитель. Тем не менее, журналисты получили очередной отказ.

Сразу после этого Роман Маркеев вновь заявил об ухудшении своего самочувствия.

- Я не могу в таком состоянии принимать участие в судебном заседании, - заверил он судью.

Наконец, в здание суда вновь вызвали скорую помощь, объявив технический перерыв для всех остальных участников процесса.

- Прибывшим врачом-реаниматологом был произведен медицинский осмотр подсудимого Романа Маркеева, - зачитала данные выписки судья Кислиденко после перерыва. – Диагноз: гипертоническая болезнь второй степени. Давление 160 на 100. По заключению врача, он может принимать участие в судебном заседании. Тем не менее, подсудимый Маркеев категорически отказался подниматься в зал заседания, мотивируя свой отказ плохим самочувствием. В связи с этим заседание откладывается до 13:30 18 января.

Напомним, судебные заседания по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжаются уже два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также соучастии в похищении человека. Вместе с ним подсудимыми по этому делу проходят экс-руководитель отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев.