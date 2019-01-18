2019-01-18T11:25:18+03:00
Происшествия

Тракторист-дрифтер появился в Нижнем Новгороде

Увлеченный водитель не рассчитал габариты и врезался в иномарку [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Тракторист умудрился врезаться в автомобиль на почти пустой парковке.Тракторист умудрился врезаться в автомобиль на почти пустой парковке.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Нижегородский тракторист устроил дрифт на полупустой стоянке у торгового центра на улице Родионова в областном центре. В сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как водитель самоходной машины самозабвенно наворачивает круги по парковке, а потом, не рассчитав габариты, врезался в иномарку.

Тракторист-дрифтер врезался в иномарку на парковке нижегородского ТЦ.

Пользователи «Вконтакте» заявили, что с самого начала видео ждали такого исхода.

- Все видео ждал, когда «Лансеру» прилетит, - написал Максим Тищенко. - Только был уверен, что он его щеткой долбанет. А вообще дрифтить на полном приводе неинтересно.

- Понаставят на стоянке, а ты потом скребок об их машины мнешь, - пошутил Алексей Лукьянов.

- Интересно, трактор остался ждать комиссаров или свалил, и только по видео его потом нашли? - поинтересовался Павел Чечеткин.

За комментарием «Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась в пресс-службу УГИБДД по Нижегородской области. Там сообщили, что информацией об этом происшествии не располагают. При этом уточнили, что если тракторист молча скрылся с места, то налицо ДТП со скрывшимся.

- Как мы понимаем, там обошлось без пострадавших. Страховая компания возместит ущерб, либо водителю иномарке придется обращаться в суд, - уточнили в ГИБДД.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин рассказал вице-премьеру о переходе Нижегородской области на новую систему обращения с ТКО
Пассажирка иномарки скончалась в больнице после жуктого ДТП на Московском шоссе
Более 50 нижегородцев пожаловались в Роспотребнадзор на услуги такси и каршеринга
ГИБДД: На Нижегородскую область надвигаются мокрый снег и сильный ветер
«Торпедо» во второй раз подряд уступило челябинскому «Трактору» в матче КХЛ
Житель Арзамаса до смерти забил соседа из-за ревности
Институт городской среды Нижнего Новгорода возглавила архитектор Зоя Рюрикова
Нижегородская область вошла в число «сильных инноваторов» рейтинга инновационной активности
Нижегородская область получит еще 20 миллионов рублей на новые импортозамещающие проекты
Движение на Ковалихинской ограничат до конца зимы
Мэрия заявила о возможном расторжении контракта с инвестором в ДК имени Ленина
Администрация Нижнего Новгорода планирует заказать проект реконструкции стадиона «Водник»
Андрей Дементьев покидает пост начальника управления архитектуры Дзержинска
Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом НИЦ «Курчатовский институт»
Владимир Панов: «Я бы не стал говорить, что строительство метро вот-вот начнется»
Потенциальных инвесторов не устроили условия аренды зоопарка «Мишутка»
В Арзамасе задержали продавца нелегального алкоголя, который пытался дать взятку полицейскому
Новое отделение МФЦ откроется в ТЦ «Мега» 18 января
Волонтеры просят помощи в поисках 25-летней Елены Котовой из Нижегородской области
Двоих несовершеннолетних жителей Дзержинска задержали за производство наркотиков
Водитель грузовика погиб при столкновении с фурой в Воротынском районе
Нижегородка предстанет перед судом из-за кружки пива
53-летний мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Семеновом
БК «Нижний Новгород» уступил турецкому «Банвиту» в матче Лиги Чемпионов
Три нижегородских врача получили премию Королева-2018
В Нижнем Новгороде появятся 150 умных остановок
Нижегородская область получит 18 миллиардов рублей на реализацию проекта «Оздоровление Волги»
В Нижнем Новгороде могут появиться выделенные полосы для автобусов