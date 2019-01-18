Тракторист-дрифтер появился в Нижнем Новгороде

Нижегородский тракторист устроил дрифт на полупустой стоянке у торгового центра на улице Родионова в областном центре. В сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как водитель самоходной машины самозабвенно наворачивает круги по парковке, а потом, не рассчитав габариты, врезался в иномарку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/686961" frameborder="0"></iframe> Тракторист-дрифтер врезался в иномарку на парковке нижегородского ТЦ.

Пользователи «Вконтакте» заявили, что с самого начала видео ждали такого исхода.

- Все видео ждал, когда «Лансеру» прилетит, - написал Максим Тищенко. - Только был уверен, что он его щеткой долбанет. А вообще дрифтить на полном приводе неинтересно.

- Понаставят на стоянке, а ты потом скребок об их машины мнешь, - пошутил Алексей Лукьянов.

- Интересно, трактор остался ждать комиссаров или свалил, и только по видео его потом нашли? - поинтересовался Павел Чечеткин.

За комментарием «Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась в пресс-службу УГИБДД по Нижегородской области. Там сообщили, что информацией об этом происшествии не располагают. При этом уточнили, что если тракторист молча скрылся с места, то налицо ДТП со скрывшимся.

- Как мы понимаем, там обошлось без пострадавших. Страховая компания возместит ущерб, либо водителю иномарке придется обращаться в суд, - уточнили в ГИБДД.