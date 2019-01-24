17-летний подросток расстрелял пассажирский автобус в центре Нижнего Новгорода

Несколько дней назад неизвестный молодой человек несколько раз выстрелил в пассажирский автобус, двигающийся по Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде. О происшествии в полицию сообщили очевидцы. Лишь по счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал.

Через некоторое время злоумышленник был задержан. Им оказался 17-летний подросток. Откуда у него оказался пневматический пистолет – правоохранители сейчас выясняют.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» уголовного кодекса РФ. Ведется расследование. Максимальное наказание по вышеуказанной статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что 9 сентября 2018 года о17-летний подросток напал с ножом на своих знакомых. Они гуляли в гаражном массиве. Между парнями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес ножевое ранение 18-летнему потерпевшему. После этого он ранил еще двоих – мальчиков 10 и 16 лет. 18-летний пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Ему удалось выжить лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Правоохранители не исключают, что причиной конфликта стал планшет.