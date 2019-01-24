Абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе «Мой онлайн+»

Tele2 предоставляет новым абонентам возможность бесплатно протестировать качество услуг на тарифе «Мой онлайн+». В поддержку предложения Tele2 запустила новый этап рекламной кампании. Герои ролика проверяют качество связи в самых суровых условиях и предлагают абонентам бесплатный двухнедельный тест-драйв услуг оператора.

Следуя концепции «другие правила», Tele2 приглашает на тест драйв тарифного плана «Мой онлайн+». Тариф разработан для клиентов, которые привыкли активно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью.

При подключении к Tele2 c тарифом «Мой онлайн+» с 23 января по 26 февраля компания предоставляет абонентам возможность бесплатно протестировать связь в течение 14 дней.

Если клиент доволен качеством, до завершения бесплатного периода ему необходимо внести половину стоимости абонентской платы по тарифу «Мой онлайн+». Это позволит ему продолжить пользоваться оставшимся объемом пакетов услуг. Подробнее о правилах акции по ссылке.

В поддержку предложения Tele2 запустила новую рекламную кампанию. На этот раз команда оператора во главе с боссом предстает в роли испытателей. Они тестируют связь в реальных и даже более суровых условиях: на заснеженной автодороге, в подземке и в нижних слоях атмосферы. Испытатели заявляют, что на качество услуг Tele2 «не влияют ни ситуация, ни время, ни другие критерии». Будучи уверенной в нем, команда Tele2 предлагает абонентам тест-драйв – возможность бесплатно пользоваться услугами оператора в течение двух недель. Новое видео доступно на канале Tele2 в YouTube по ссылке.

В Нижегородской области пользователи тарифа «Мой онлайн+» за 220 рублей в месяц получают пакет из 25 Гб и 500 минут. Клиентам также доступны безлимитные звонки на Tele2 России, которые не расходуют основной пакет минут.

Тарифный план предусматривает безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам. Кроме того, клиенты Tele2 пользуются уникальными сервисами, разработанными по «другим правилам». Так, абонентам доступен перенос остатков неизрасходованных услуг на следующий месяц. Они также могут бесплатно делиться гигабайтами с другими клиентами Tele2 домашнего региона и пользоваться SOS-пакетом (доступ к WhatsApp и сервисами «Яндекс Карты», «Яндекс Транспорт» и «Яндекс Навигатор») при недостаточности денежных средств для списания абонентской платы по тарифу.

Подробнее о тарифе «Мой онлайн+» по ссылке.