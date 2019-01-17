Первая в Нижнем Новгороде «умная» остановка покрылась ржавчиной

- На днях хотела показать друзьям из Казани нижегородскую «умную» остановку в центре Нижнего Новгорода. Не сочтите за придирку, друзья, но нельзя не обратить внимание, что, простояв два-три месяца, новая остановка начинает планомерно ржаветь и покрываться «рыжиками». Даже старые остановки не ржавеет, а на «умной», видимо, сэкономили. Вся увешана камерами от вандалов. Да ее не вандалы изуродуют, а ржавчина съест, - такое анонимное сообщение облетело нижегородские паблики в соцсети «Вконтакте» 17 января.

Нижегородка хотела похвастаться "умной" остановкой перед друзьями из Казани. Однако увидела, что остановочный павильон начал ржаветь.Фото: СОЦСЕТИ

Пост дополняют фотографии, на которых изображены металлический козырек самой остановки и информационное табло, поедаемые ржавчиной.

На пресс-конференции мэра Нижнего Новгорода Владимира Панов, которая состоялась 17 января, «Комсомольская правда» попросила прокомментировать ситуацию с «умной» остановкой, меняющей окрас. Чиновник напомнил, что остановка, которую установили на «Серой лошади» в ноябре, - опытный образец. На нем планируется обкатывать различные решения.

Нижегородка хотела похвастаться "умной" остановкой перед друзьями из Казани. Однако увидела, что остановочный павильон начал ржаветь.Фото: СОЦСЕТИ

-Тестовая остановка и нужна, чтобы проверить, например, ржавеет она или нет. Безусловно, все замечания будут учтены, - пояснил Панов.

В общем, итоговая версия «умной» остановки будет разительно отличаться от этого пилота. К примеру, сейчас там установлена скамейка из нержавеющей стали (мэр предположил, что такое мог спроектировать лишь человек, который не пользуется общественным транспортом). В будущем ее заменят на деревянную.

Нижегородцам пообещали учесть все замечания при разработке итоговой версии "умной" остановки.Фото: СОЦСЕТИ

- Однозначно качество материалов, используемых при создании «умной» остановки, будет повышено, - заверил глава городской администрации.

Он также напомнил, что остановки с «интеллектом» устанавливает компания «Ростелеком». Это ее инвестиционный проект, и город не несет никаких расходов в этой части. К тому же содержанием остановок также будет заниматься компания, а не муниципалитет.

Металлическую скамейку, на которой невозможно сидеть в мороз, поменяют на деревянную.Фото: СОЦСЕТИ

Сообщалось, что в 2019 году в Нижнем Новгороде появится 150 «умных» остановок. Пилотную версию такой остановки опробовала корреспондент «Комсомолки».

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