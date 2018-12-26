Грузооборот увеличился, травмы уменьшились: Горьковская железная дорога подвела итоги работы в 2018 году

Минувшей осенью Горьковская железная дорога подвела итоги работы за четверть века - с начала деятельности в качестве филиала ОАО «РЖД». Тогда речь шла о масштабных вещах: повышении уровня обслуживания населения в пригородном сообщении, организации скоростного движения и развитии инфраструктуры, в которое за 15 лет было вложено более 200 млрд рублей. На традиционной перед Новым годом пресс-конференции 24 декабря начальник ГЖД - филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун рассказал о том, чего филиалу удалось добиться в 2018 году, а что только предстоит реализовать.

Модернизация требует инвестиций

Руководитель напомнил, что Горьковская железная дорога - один из крупнейших и, что немаловажно, надежных налогоплательщиков, осуществляющих отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты в полном объеме. Так, за 12 месяцев 2018 года налоговые перечисления ГЖД в бюджеты субъектов РФ составили 14,75 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей - в бюджет Нижегородской области. Остальное распределено между Владимирской и Кировской областями, а также Удмуртской и Чувашской республиками, Татарстаном и Республикой Марий Эл.

- Если в целом оценивать работу 2018 года, то мы работаем с приростом к отчету прошлого года. Основной показатель - это грузооборот, который увеличился на 2,9%, - сообщил Лесун.

Вместе с тем в декабре отмечается снижение объемов погрузки в силу ряда причин, но главное, по словам начальника ГЖД, не допустить падения грузоперевозок по итогам всех 12 месяцев.

Эксперт не обошел стороной и инвестиционную деятельность. Капитальные вложения в развитие материально-технической базы Горьковской железной дороги, реконструкцию и модернизацию ее инфраструктуры в 2018 году составили 17,3 млрд рублей. Большая часть средств идет на модернизацию и капремонт путей. Например, с января по декабрь 2018 года в порядок приведено 236 километров пути. Также через бюджет дороги проходит проектирование высокоскоростной магистрали Москва - Казань. В текущем году на эти цели ушло примерно 4,5 млрд рублей.

- Могу сказать точно: все запланированные нами в 2018 году проекты реализованы, - отметил начальник ГЖД.

Травмироваться стали реже

Радуют показатели Горьковской железной дороги и в части безопасности движения.

- Безусловно, мы хотим работать без всяких чрезвычайных происшествий, но это получается не всегда, - констатировал Анатолий Лесун. - К счастью, в этом году удалось снизить количество ДТП. В 2017 году их было 25, в 2018 году - 20. Если брать Нижегородскую область, то за указанный период было пять ДТП (в прошлом году - восемь).

Крайне важной темой для железнодорожников является непроизводственный травматизм. Существует даже специальная программа, способствующая снижению получения такого вида травм. И она, по всей видимости, работает, иначе как объяснить, что в 2018 году травмированных людей стало 148 при показателе 2017 года в 179 человек.

- Но от этого никому не легче. Особенно трагично, когда на железнодорожном транспорте получают травмы (а иногда и гибнут) дети. В этом году травмированных детей 18, тогда как годом ранее их было 22, - проинформировал спикер.

ВСМ нужен учебный центр, а жителям Кстова - электричка

Начальник Горьковской железной дороги также поведал о планах на следующий год. Уже сейчас филиал ОАО «РЖД» готовится к сдаче на госэкспертизу проекта по строительству учебного центра по подготовке специалистов для работы на ВСМ. Кстати, в этом году проходило проектирование центра, который, к слову, будет расположен на Сортировке, там, где сейчас находится оздоровительный комплекс при локомотивном депо.

Журналисты поинтересовались, когда появится электричка Нижний Новгород - КстовоФото: Пресс-служба РЖД России

- Нам предстоит перепрофилировать это депо. Хотя фактически это будет новое строительство. Стоимость проектных работ оценивается в 100 млн рублей. Но сметная стоимость выйдет около 1,3 млрд рублей, - рассказал Анатолий Лесун.

Он пояснил, что ВСМ - это совсем другие скорости. Сегодня инфраструктура содержится при максимальной скорости 200 км в час (на направлении Москва - Санкт-Петербург - до 300 км в час). Скоростная же магистраль позволит разгоняться до 400 км в час! Здесь без специальной подготовки не обойтись.

Добавим, что реализация проекта по строительству учебного центра запланирована на 2020 год.

Оказалось, что в наступающем году Горьковская железная дорога также собирается рассчитать стоимость реализации другого, пусть и менее масштабного, зато такого же важного и нужного проекта - запуска электрички по маршруту Нижний Новгород - Кстово.

- Мы обсуждали этот проект с правительством Нижегородской области. И в принципе необходимость в такой электричке есть, но чтобы реализовать проект, надо сделать петлю в районе торгово-развлекательного центра «Мега», чтобы можно было ехать без разворота электропоезда. Также следует проложить 2,5 километра путей, подвести их к городу Кстово и сделать там транспортно-пересадочный узел, - рассказал Лесун.

По подсчетам специалистов ГЖД и областного правительства, маршрут будет пользоваться успехом у жителей Кстова и Нижегородской области. Но есть одно «но» - проект коммерчески непривлекателен. В общем-то, электричка до сих пор не появилась лишь по одной этой причине.

- Есть вероятность, что проект включат в федеральную программу. Да и мы занимаемся этим вопросом. К примеру, взяли на себя обязательство, что, как только сойдет снег, надо сделать предпроектное обоснование, чтобы понять, сколько точно будет стоить создание такого маршрута. Думаю, со временем проект будет реализован, - заключил начальник ГЖД.