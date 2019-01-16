2019-01-16T17:59:45+03:00
Общество

Увеличилось количество нижегородских автобусов на прежних маршрутах

Интервалы движения в часы пик сократились в среднем до четырех минут
Юлия ДАНЧЕНКО
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Увеличилось количество нижегородских автобусов на прежних маршрутахУвеличилось количество нижегородских автобусов на прежних маршрутахФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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После отмены семи маршрутов, которые обслуживали частные перевозчики, администрация Нижнего Новгорода совместно с МП «Нижегородпассажиравтотранс» разработали схему их компенсации. Об этом стало известно на брифинге для журналистов, который прошел в администрации Нижнего Новгорода.

Для удобства нижегородцев было увеличено количество муниципальных автобусов, чьи маршруты пересекаются с отмененными маршрутками. Благодаря этому интервал между автобусами в часы пик сократился в среднем в два раза. Например, автобус №90 ходит с интервалом в четыре минуты.

Администрация Нижнего Новгорода очень строго следит за соблюдением интервалов движения автобусов. Каждое нарушение находится на личном контроле мэра Владимира Панова. Именно поэтому при любом опоздании автобусов чиновники в обязательно порядке разбираются в его причинах и делают все, чтобы автобусы больше не опаздывали.

Однако самостоятельно уследить за всеми автобусами администрации и МП «Пассажиравтотрансу» невозможно. И потому Владимир Панов призвал нижегородцев сообщать о любых нарушениях.

- У нас есть круглосуточная диспетчерская служба, номер телефона – 430-40-40. Наблюдения жителей, вопросы о работе транспорта необходимо передавать туда в первую очередь, - рассказала генеральный директор МП «Нижегородпассажиравтотранс» Елена Лекомцева. - На их основании, во-первых, мы стараемся корректировать сейчас расписание для того, чтобы не было больших периодов ожидания автобусов на остановке, а, во-вторых, для того, чтобы мы принимали какие-то оперативные меры в случае, если автобус сломался, не вышел вовремя на линию.

Каких автобусов стало больше:

- Автобус № 40: было 16 машин, стало 24 машины,

- автобус №43: было 17 машин, стало 23 машины,

- автобус № 57: было четыре, стало 12 машин,

- автобус № 90: было 16 машин, стало 30 машин,

- автобус №16: было пять машин, стало 12 машин,

- автобус № 66: было 10 машин, стало 15 машин, и их количество будет увеличиваться,

- автобус №64: было шесть машин, стало 15 машин.

Напомним, отмена семи маршрутов, которая произошла 1 января 2019 года, вызвала множество недовольных отзывов со стороны нижегородцев, которым теперь сложно добраться до работы и обратно.

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