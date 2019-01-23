БК «НН» сразится с УНИКСом 26 января: Средства от продажи билетов пойдут на благотворительность
В субботу, 26 января 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На площадке КРК «Нагорный» встретятся местный БК «НН» и УНИКС из Казани.
Схватка начнется в 16:45 и она станет благотворительной!
По решению руководства клуба «Нижний Новгород» все средства, заработанные в этот день, будут направлены нижегородскому фонду НОНЦ, который оказывает помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.
- Я сам не понаслышке знаю, что такое онкология, знаю, как на этом пути важны помощь и внимание. Приглашаю всех нижегородцев стать участниками нашего общего дела и поддержать в этот вечер не только баскетболистов, но и нижегородских детей - подопечных НОНЦа, - заявил исполнительный директор команды Михаил Вельмужов.
Сбор денег будет осуществляться несколькими способами. Это выручка с продажи билетов, продажа фирменных браслетов. Кроме того, во время матча болельщики смогут отправить СМС на номер 3434 со словом «Время», а в фойе КРК «Нагорный» будут установлены две корзины для сбора средств.
Билеты на игру можно купить уже сейчас – онлайн или в кассах.
Справка:
Некоммерческая организация Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» с 2008 года оказывает помощь детям, страдающим онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, проходящим лечение в Нижегородской областной детской клинической больнице.
Они помогают детям покупать лекарства, проходить дорогостоящие обследования и процедуры, оплачивать проезд и проживание при обследованиях, а также оказывают материальную помощь. Деятельность фонда осуществляется полностью на средства благотворителей. За время работы Фондом помощь оказана более чем 585 детям на сумму свыше 99 миллионов рублей.
Благотворительный матч БК НН - Уникс.