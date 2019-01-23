БК «НН» сразится с УНИКСом 26 января: Средства от продажи билетов пойдут на благотворительность

В субботу, 26 января 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На площадке КРК «Нагорный» встретятся местный БК «НН» и УНИКС из Казани.

Схватка начнется в 16:45 и она станет благотворительной!

По решению руководства клуба «Нижний Новгород» все средства, заработанные в этот день, будут направлены нижегородскому фонду НОНЦ, который оказывает помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

- Я сам не понаслышке знаю, что такое онкология, знаю, как на этом пути важны помощь и внимание. Приглашаю всех нижегородцев стать участниками нашего общего дела и поддержать в этот вечер не только баскетболистов, но и нижегородских детей - подопечных НОНЦа, - заявил исполнительный директор команды Михаил Вельмужов.

Сбор денег будет осуществляться несколькими способами. Это выручка с продажи билетов, продажа фирменных браслетов. Кроме того, во время матча болельщики смогут отправить СМС на номер 3434 со словом «Время», а в фойе КРК «Нагорный» будут установлены две корзины для сбора средств.

Билеты на игру можно купить уже сейчас – онлайн или в кассах.

Справка:

Некоммерческая организация Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» с 2008 года оказывает помощь детям, страдающим онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, проходящим лечение в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Они помогают детям покупать лекарства, проходить дорогостоящие обследования и процедуры, оплачивать проезд и проживание при обследованиях, а также оказывают материальную помощь. Деятельность фонда осуществляется полностью на средства благотворителей. За время работы Фондом помощь оказана более чем 585 детям на сумму свыше 99 миллионов рублей.